الخميس 24 يوليو 2025
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حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالسلام

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي أعلى الطريق الدائري بمدينة السلام، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث الطريق الدائري اليوم 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الدائري بمدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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