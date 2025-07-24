بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في حريق فاترينة لبيع الفطائر بباب الشعرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل داخل فاترينة لبيع الفطائر بأحد العقارات بـمنطقة باب الشعرية، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

حريق فاترينة لبيع الفطائر بباب الشعرية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فاترينة لبيع الفطائر بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

والمصابون هم: بيومي صلاح محمود، 55 سنة، ومحمد سيد محمد سيد، 15 سنة، وجومنا بيومي صلاح، 15 سنة، وسجدة السيد محمد السيد، 7 سنوات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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