الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط 126 ألف مخالفة مرورية و302 سائق تحت تأثير المخدرات

حملة مرورية
حملة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط آلاف المخالفات وتنفيذ أحكام وضبط متعاطين.

126 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم

أسفرت الحملات عن ضبط 126108 مخالفات مرورية شملت أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 3310 سائقين، وتبين إيجابية 302 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

انضباط مروري بالطريق الدائري الإقليمي

كثفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المعنية حملاتها على مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1130 مخالفة مرورية من بينها: تحميل ركاب بالمخالفة ومخالفات شروط التراخيص.

مخالفات أمن ومتانة المركبات

فحص 287 سائقًا، وتبين إيجابية 29 حالة لتعاطي المواد المخدرة وضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 27 حكمًا قضائيًا والتحفظ على مركبتين لعدم الالتزام بالقوانين.

ضبط قائد توك توك صدم مسنًّا وأرداه قتيلًا وفرّ هاربًا بالشرقية

ضبط أب اعتدى على طليقته ونجله خلال تنفيذ حكم رؤية بالإسماعيلية


استمرار الحملات وتحقيق الانضباط

أكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها اليومية بكافة المحاور والطرق، ضمن خطة أمنية متكاملة لتحقيق السلامة المرورية، وضبط المخالفات وردع المخالفين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة التحدث في الهاتف المحمول التحدث فى الهاتف المحاور والطرق السير بدون تراخيص الطريق الدائري الإقليمي المواد المخدرة

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، سيولة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

سقوط 351 متهما بقضايا مخدرات ومصادرة 95 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

ضبط قائد توك توك صدم مسنًّا وأرداه قتيلًا وفرّ هاربًا بالشرقية

حملة أمنية في أسوان تضبط أسلحة نارية وتنفذ 826 حكما قضائيا

أخبار الحوادث اليوم: 1056 نزيلًا يغادرون مراكز الإصلاح بعفو رئاسي.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق النار.. وحبس مطرب المهرجانات أمين خطاب

ضبط أب اعتدى على طليقته ونجله خلال تنفيذ حكم رؤية بالإسماعيلية

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية بالمحافظات

1056 نزيلًا يغادرون مراكز الإصلاح بعفو رئاسي، المفرج عنهم: ربنا ما يحرم حد من الأمل (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

رسائل السيسي ومدبولي حسمت الأمر، موعد صدور قانون الإيجار القديم

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 24 يوليو 2025

موعد حصول مستأجر الإيجار القديم على وحدة سكنية بديلة

مقطع مرعب، لحظة تحطم طائرة خفيفة ومصرع ركابها (فيديو)

تنسيق الجامعات 2025، معلومات مهمة عن الجامعات الأهلية

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة وخطوات التقديم

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

المزيد

انفوجراف

إزاي تحجز تذاكر عروض المهرجان القومي للمسرح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

هل ورد دعاء التوفيق والنجاح في السنة النبوية؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 24 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية