الداخلية تضبط 126 ألف مخالفة مرورية و302 سائق تحت تأثير المخدرات

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط آلاف المخالفات وتنفيذ أحكام وضبط متعاطين.

126 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم

أسفرت الحملات عن ضبط 126108 مخالفات مرورية شملت أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 3310 سائقين، وتبين إيجابية 302 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

انضباط مروري بالطريق الدائري الإقليمي

كثفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المعنية حملاتها على مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1130 مخالفة مرورية من بينها: تحميل ركاب بالمخالفة ومخالفات شروط التراخيص.

مخالفات أمن ومتانة المركبات

فحص 287 سائقًا، وتبين إيجابية 29 حالة لتعاطي المواد المخدرة وضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 27 حكمًا قضائيًا والتحفظ على مركبتين لعدم الالتزام بالقوانين.



استمرار الحملات وتحقيق الانضباط

أكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها اليومية بكافة المحاور والطرق، ضمن خطة أمنية متكاملة لتحقيق السلامة المرورية، وضبط المخالفات وردع المخالفين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

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