السبت 19 يوليو 2025
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حوادث

النيابة العامة تخصص رقما للمواطنين للإبلاغ عن الجرائم

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

خصصت النيابة العامة الرقم (‭‬٠١٢٢٩٨٦٩٣٨٤) واتس اب للمواطنين للإبلاغ عن أي جرائم يشهدونها من خلال التواصل مع الجهات المختصة أو الإبلاغ مباشرة.


جاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على كشف القضايا والجرائم التي تشغل الرأي العام وتوضيح ملابساتها ومحاسبة مرتكبيها وردعهم  


شهاب أرض الجمعية، كانت محكمة الطفل بمجمع محاكم الأميرية بالقاهرة قضت بحبس شهاب، المعروف إعلاميًا بـ«شهاب أرض الجمعية»، لمدة سنتين، على خلفية اتهامه بالاعتداء  على شخص بطريق الأوتوستراد.

حبس شهاب أرض الجمعية

كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام سائق "توك توك" بالاصطدام بسيارة أحد الأشخاص والاعتداء عليه بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

 

ووفق بيان، تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من سائق  "توك توك" لقيامه بالاصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب والقذف وتهديده بالإيذاء مستخدمًا "مفك" حال قيامه بتصويره بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.


القبض على سائق اصطدم بسيارة وتعدى علي قائدها بطريق الأوتوستراد 
و بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق مركبة "توك توك" - مقيم بالقاهرة)، وبحوزته (مركبة "التوك توك" والمفك "المستخدمين فى الواقعة".


وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

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النيابة العامة واتس اب شهاب أرض الجمعية

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