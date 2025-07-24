الخميس 24 يوليو 2025
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حوادث

بمساعدة والدتها، القبض على سيدة ألقت رضيعها بجوار صندوق قمامة بالإسكندرية (فيديو)

القبض على سيدة ألقت
القبض على سيدة ألقت رضيعها بجوار صندوق قمامة بالإسكندرية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على سيدة ووالدتها لقيامهما بإلقاء طفل رضيع نجل الأولى بجوار صندوق قمامة بمنطقة المنتزه بـ محافظة الإسكندرية.

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن عثور أحد المواطنين على رضيع "حديث الولادة" بالإسكندرية.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 22 يوليو تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية بلاغا من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم) يفيد بعثوره على رضيع "حديث الولادة" بجوار أحد صناديق القمامة بالمنطقة محل سكنه.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة (سيدتين "والدة الطفل ووالدتها" – مقيمتان بدائرة القسم) وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الواقعة واعترفت إحداهما بأن الطفل نجلها. 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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