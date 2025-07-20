مخطط إرهابي جديد.. والداخلية تسبق التنفيذ بخطوة.. مقتل عناصر خلية حسم.. استشهاد مواطن وإصابة ضابط في شقة بولاق الدكرور (صور)

كشفت وزارة الداخلية، عن إحباط واحدة من أخطر محاولات التخريب والإرهاب التي خططت لها حركة "حسم"، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية.

وحاولت الحركة إعادة إحياء نشاطها داخل البلاد من خلال تسلل أحد عناصرها إلى مصر لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف منشآت أمنية واقتصادية، وشخصيات عامة.

عنصر خطير تسلل إلى مصر.. وشقة بولاق الدكرور وكر للتخطيط

قطاع الأمن الوطنى، رصد تسلل الإرهابي أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم إلى البلاد عبر أحد الدروب الصحراوية الحدودية، بعدما تلقى تدريبات عسكرية متطورة خارج مصر.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم اتخذ من شقة في منطقة بولاق الدكرور وكرًا للاختباء والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، بالتعاون مع العنصر الهارب إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، المطلوب ضبطه على خلفية قضايا إرهابية.

أبرز قيادات "حسم" الهاربة.. أحكام بالإعدام والمؤبد

ونجح قطاع الأمن الوطنى، في تحديد القيادات المسئولة عن التخطيط للمخطط العدائي، وهم من أخطر عناصر حركة "حسم" الإرهابية الهاربين خارج البلاد، وجميعهم محكوم عليهم في قضايا إرهابية كبرى:

يحيى السيد إبراهيم موسى: محكوم بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام، والمؤبد في قضايا استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال ضباط شرطة.

علاء علي السماحي: متورط في استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية، وقضية محاولة اغتيال المقدم ماجد عبد الرازق.

محمد عبد الحفيظ: محكوم بالمؤبد في قضية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية.

محمد رفيق مناع: محكوم بالمؤبد في قضايا استهداف شخصيات عامة وتزوير مستندات لعناصر هاربة.

علي عبد الونيس: متورط في قضايا "كتائب حلوان" واستهداف مسؤولين أمنيين.

مقطع تدريبي تمهيدي.. ودعاية إرهابية على السوشيال ميديا

وسعت حركة حسم الإرهابية، إلى نشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر تدريبات عسكرية لعناصر "حسم" في منطقة صحراوية بدولة مجاورة، تضمن تهديدات مباشرة بتنفيذ عمليات داخل مصر، في محاولة لبث الذعر والترويج لعودتهم.

الأمن الوطني يكشف السجل الإجرامي لخلية حسم الإرهابية

وكشفت تحقيقات الأمن الوطني عن السجل الإجرامي خلية حسم:

محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق.

محاولة استهداف الطائرة الرئاسية في 2019.

بث فيديو دعائي للتحريض على العنف فى مصر تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو.

اغتيال المقدم ماجد عبد الرازق الضابط بقسم شرطة النزهة.

التخطيط لاستهداف عدد من الشخصيات الهامة فى البلاد.

واستشهد مواطن فيما أصيب ضابط شرطة وقتل عناصر خلية حركة حسم الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات إنقاذ الرهائن التابعة لقطاع الأمن الوطنى، خلال اقتحام شقة سكنية تحصن بها عناصر الإرهاب.

الداخلية: مصرع عناصر الخلية الإرهابية واستشهاد مواطن واصابة ضابط

جاء ذلك عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا مداهمة وكر الإرهابيين المذكورين، اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار؛ مما دفعها للتعامل معهما، وقد أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعهما، واستشهاد أحد المواطنين، الذي تصادف مروره بمحل الواقعة، متأثرا بإصابته نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل العناصر الإرهابية، وكذلك إصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن.وتم إخطار نيابة أمن الدولة العليا، التي تولت مباشرة التحقيقات.

وكشف قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية عن قيام حركة حسم الإرهابية بتصوير مقطع فيديو دعائي لها للترويج عن نشاطها في إحدى الدول المجاورة لمصر.

الأمن الوطني: حركة حسم قامت بتصوير مقطع الفيديو في إحدى الدول المجاورة

وقامت قوات إنقاذ الرهائن بتنفيذ عملية نوعية ضد عناصر خلية حسم الإرهابية، ونجحت في اقتحام مكان اختبائهم.

وكانت معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني تتضمن اضطلاع قيادات حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط، وذلك تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو، تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.

بيان الداخلية: حسم ويائسو الإخوان لن ينجحوا

أكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في ضرباتها الاستباقية ضد أي تهديد إرهابي، وأنها تتعامل بجدية وحسم مع أي محاولة لزعزعة أمن واستقرار الدولة.

وشددت على أن جماعة الإخوان الإرهابية والداعمين لها لن يتمكنوا من النيل من الوطن، وأن الأجهزة الأمنية تواصل التصدي بكل قوة لأي مخططات تخريبية.

وتكشف هذه العملية عن يقظة الأجهزة الأمنية في مصر، وقدرتها على كشف المخططات قبل تنفيذها، وضربها في مهدها، في وقت تواصل فيه الجماعات الإرهابية محاولات العودة للمشهد، عبر عناصر مدربة وخطط إعلامية ودعائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.