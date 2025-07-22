الثلاثاء 22 يوليو 2025
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محافظات

أمن القليوبية يضبط شخصا بعد تداول فيديو لممارسته أعمال بلطجة

ضبط المتهم،فيتو
ضبط المتهم،فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتلويح بعصا خشبية بإحدى القرى بمركز ومدينة بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية بتداول مقطع فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعى متضمنا قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتلويح بعصا خشبية بإحدى قرى مركز ومدينة بنها.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل مقيم بإحدى القرى ببنها بالقليوبية وبحوزته العصا الخشبية "الظاهرة بمقطع الفيديو – فرد خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الثانوية العامة 2025 اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص رئيس مباحث القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية مدينة بنها

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