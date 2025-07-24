ضبط منادي سيارات تعدى على مواطن رفض دفع مقابل إيقاف سيارته بالمعادي

ألقت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، القبض على منادي سيارات تعدى على مواطن لرفضه دفع مقابل إيقاف سيارته بالمعادي.



وكانت الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو يُظهر تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بمزاولة مهنة منادى سيارات دون ترخيص، والتعدى عليه بالضرب فى منطقة المعادى بالقاهرة، وذلك لاعتراضه على دفع مبلغ مالى مقابل ركن سيارته.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد بمقطع الفيديو المتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.