الخميس 24 يوليو 2025
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حوادث

ضبط منادي سيارات تعدى على مواطن رفض دفع مقابل إيقاف سيارته بالمعادي

ضبط منادى سيارات
ضبط منادى سيارات

ألقت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، القبض على منادي سيارات تعدى على مواطن لرفضه دفع مقابل إيقاف سيارته بالمعادي.


وكانت الأجهزة الأمنية رصدت مقطع فيديو يُظهر تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بمزاولة مهنة منادى سيارات دون ترخيص، والتعدى عليه بالضرب فى منطقة المعادى بالقاهرة، وذلك لاعتراضه على دفع مبلغ مالى مقابل ركن سيارته.

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وبالفحص، أمكن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد بمقطع الفيديو المتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية النيابة العامة ضبط منادي سيارات قسم شرطة التبين منطقة المعادي بالقاهرة منادى سيارات مهنة منادى سيارات وزارة الداخلية

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