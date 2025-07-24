الخميس 24 يوليو 2025
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حوادث

ضبط قائد سيارة استعرض بسيارته بشكل خطر في الإسكندرية

ضبط قائد سيارة استعرض
ضبط قائد سيارة استعرض بسيارته بشكل خطر في الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط قائد سيارة ملاكي ظهر في مقطع فيديو وهو يؤدي حركات استعراضية خطرة بطريق عام بمحافظة الإسكندرية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص والتحري، أمكن تحديد السيارة وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية. 

وبمواجهته، اعترف بقيامه بتلك الأفعال خلال احتفاله بزفاف أحد أصدقائه، دون مراعاة قواعد الأمن والسلامة المرورية.

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تم التحفظ على السيارة المستخدمة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

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