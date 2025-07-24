غسلوا أموال المخدرات في أنشطة تجارية وعقارات بـ75 مليون جنيه..الداخلية تضبط 3 متهمين

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية – لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

إخفاء المصدر الشرعى

كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإصباغها بالصبغة القانونية، عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بقصد إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وبلغت قيمة الممتلكات التى تم الكشف عنها حوالى 75 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة

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