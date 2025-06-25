أخبار الفن اليوم، وفاة الفنان عماد محرم، الهضبة يفاجئ الجمهور بألبوم "ابتدينا"، إصابة محمد إمام خلال تصوير "صقر وكناريا"
شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الأخبار الفنية والتي جاءت كالآتي:
تصدرت تريند السوشيال ميديا، قصة صورة أعادت الفنانة عبلة كامل إلى الأضواء
احتلت الفنانة عبلة كامل مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بعد انتشار صورة لها عبر السوشيال ميديا بعد فترة غياب.
كزبرة يخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل 15 حلقة
علمت فيتو أن الفنان أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة" سوف يخوض سباق رمضان 2026 بأحد الأعمال الدرامية وسيكون العمل 15 حلقة فقط.
المشروع X يتصدر إيرادات أمس بدور العرض السينمائي
حقق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت 947,768 ألف جنيه، ليتصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.
وزير الثقافة يلتقي محافظ القاهرة لبحث التعاون في استعادة مكانة العاصمة الثقافية
التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة من أجل إعادة العاصمة المصرية إلى مكانتها التاريخية كعاصمة للثقافة والفنون، وذلك في ظل انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما تشهده القاهرة من جهود تطوير متواصلة تشمل مناطق القاهرة التاريخية، والقاهرة الفاطمية، والقاهرة الخديوية.
تشييع جنازة الفنان عماد محرم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد
توفي منذ قليل، الممثل والمنتج عماد محرم بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد على أن يتم تلقي العزاء في المقابر.
أمانة مؤتمر أدباء مصر بدورته الـ 37 تعقد أولى اجتماعاتها اليوم
تعقد الأمانة العامة للمؤتمر العام لأدباء مصر أول اجتماعاتها بالدورة السابعة والثلاثين، اليوم الأربعاء، بقصر ثقافة الجيزة، وذلك بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية.
ويل سميث مفاجأة مهرجان موازين الليلة
تستمر فعاليات مهرجان موازين في دورته الـ 20 بالمغرب في تقديم مفاجآت كبيرة للجمهور، وذلك بعد تقديم حفلات كبرى خلال الأيام الماضية.
المسرح القومي يعقد مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل "الملك لير" لـ يحيى الفخراني
تعقد فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، مؤتمرا صحفيا لمسرحية "الملك لير" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وذلك يوم الأحد 29 يونيو الجاري في تمام الساعة 6 مساءً على خشبة المسرح القومي بالعتبة.
بعد أزمة مصطفى كامل وحسام عزت، تفاصيل انتخابات التجديد النصفي للموسيقيين
تستعد نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل لإجراء العملية الانتخابية للتجديد النصفي والتي من المقرر أن تجري يوم 29 يوليو المقبل.
إصابة محمد إمام خلال تصوير مشاهد الأكشن بفيلم صقر وكناريا
يواصل الفنان محمد إمام تصوير عدد من مشاهد الأكشن لفيلمه الجديد “صقر وكناريا” في أحد المناطق الصحراوية، وخلال تصوير بعض المشاهد تعرض لإصابة بسيطة في قدمه، ولم تمنعه من استكمال التصوير.
"أحلى حاجة"، أبو يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد (فيديو)
طرح الفنان "أبو" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الرقمية، أولى أغنيات ألبومه الجديد “توبة”، حيث جاءت الأغنية بعنوان “أحلى حاجة”.
دخول 6 حالات للعناية المركزة بسبب حرارة الجو في حفل ستراي كيدز بواشنطن (فيديو)
شهدت العاصمة واشنطن مساء يوم الاثنين نقل ستة أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بأمراض مرتبطة بالحرارة، وذلك عقب حفل موسيقي أقامته فرقة الكيبوب الشهيرة "ستراي كيدز" ضمن جولتها العالمية في "ناشونالز بارك"
نقابة الفنانين السوريين تنفي شائعة وفاة الفنان رشيد عساف
نفت نقابة الفنانين السوريين بشكل قاطع اليوم الأنباء المتداولة حول وفاة الفنان رشيد عساف، مؤكدة أنه بصحة جيدة.
هاشيموتو: رواية سفينة السرطان واجهت فساد الرأسمالية، وترجمتها للعربية أمر استثنائي
أطلقت دار البلد للنشر، مساء اليوم الأربعاء، ندوة عن الرواية المترجمة من اليابانية "سفينة السرطان"، وهي أحدث روايات الأدب الآسيوي المترجمة للعربية.
فرقة aespa تبهر جمهور المغرب بأدائها في مهرجان موازين
صنعت فرقة إيسبا (aespa) الكورية الجنوبية تاريخًا جديدًا في قلب المغرب، حيث أصبحت أول فرقة فتيات كورية تؤدي في مهرجان موازين الدولي العريق مساء أمس الثلاثاء.
فريد زهران: الأدب السياسي لا يدوم وهذا الفارق الكبير بين الثقافة المصرية واليابانية
تحدث فريد زهران، المدير العام لدار المحروسة للنشر، عن الفارق بين الأعمال الأدبية اليابانية والمصرية.
الفنان محمد عبد الجواد يكشف حقيقة نقله للمستشفى
رد الفنان محمد عبد الجواد، على أنباء نقله للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
الهضبة يفاجئ الجمهور بـ "ابتدينا"، عمرو دياب يشعل السوشيال ميديا بـ"لوك جديد"
فاجأ الهضبة عمرو دياب الجمهور وكشف عن أحدث أعماله الفنية “إبتدينا” بعد طرحه للبرومو وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ذكرى رحيل مايكل جاكسون، أسطورة فنية تتجاوز الزمن
في الذكرى الـ 16 لرحيل "ملك البوب" مايكل جاكسون، لا تزال بصماته الفنية والإنسانية محفورة بعمق في ذاكرة الملايين حول العالم، فلم يكن جاكسون مجرد فنان، بل ظاهرة ثقافية عالمية غيّرت وجه الموسيقى والترفيه، وقدمت نموذجًا فريدًا للنجومية الممزوجة بالقضايا الإنسانية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا