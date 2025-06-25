أخبار الفن اليوم، وفاة الفنان عماد محرم، الهضبة يفاجئ الجمهور بألبوم "ابتدينا"، إصابة محمد إمام خلال تصوير "صقر وكناريا"

شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الأخبار الفنية والتي جاءت كالآتي:

احتلت الفنانة عبلة كامل مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بعد انتشار صورة لها عبر السوشيال ميديا بعد فترة غياب.

علمت فيتو أن الفنان أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة" سوف يخوض سباق رمضان 2026 بأحد الأعمال الدرامية وسيكون العمل 15 حلقة فقط.

حقق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت 947,768 ألف جنيه، ليتصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة من أجل إعادة العاصمة المصرية إلى مكانتها التاريخية كعاصمة للثقافة والفنون، وذلك في ظل انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما تشهده القاهرة من جهود تطوير متواصلة تشمل مناطق القاهرة التاريخية، والقاهرة الفاطمية، والقاهرة الخديوية.

توفي منذ قليل، الممثل والمنتج عماد محرم بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد على أن يتم تلقي العزاء في المقابر.

تعقد الأمانة العامة للمؤتمر العام لأدباء مصر أول اجتماعاتها بالدورة السابعة والثلاثين، اليوم الأربعاء، بقصر ثقافة الجيزة، وذلك بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية.

تستمر فعاليات مهرجان موازين في دورته الـ 20 بالمغرب في تقديم مفاجآت كبيرة للجمهور، وذلك بعد تقديم حفلات كبرى خلال الأيام الماضية.

تعقد فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، مؤتمرا صحفيا لمسرحية "الملك لير" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وذلك يوم الأحد 29 يونيو الجاري في تمام الساعة 6 مساءً على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

تستعد نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل لإجراء العملية الانتخابية للتجديد النصفي والتي من المقرر أن تجري يوم 29 يوليو المقبل.

يواصل الفنان محمد إمام تصوير عدد من مشاهد الأكشن لفيلمه الجديد “صقر وكناريا” في أحد المناطق الصحراوية، وخلال تصوير بعض المشاهد تعرض لإصابة بسيطة في قدمه، ولم تمنعه من استكمال التصوير.

طرح الفنان "أبو" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الرقمية، أولى أغنيات ألبومه الجديد “توبة”، حيث جاءت الأغنية بعنوان “أحلى حاجة”.

شهدت العاصمة واشنطن مساء يوم الاثنين نقل ستة أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بأمراض مرتبطة بالحرارة، وذلك عقب حفل موسيقي أقامته فرقة الكيبوب الشهيرة "ستراي كيدز" ضمن جولتها العالمية في "ناشونالز بارك"

نفت نقابة الفنانين السوريين بشكل قاطع اليوم الأنباء المتداولة حول وفاة الفنان رشيد عساف، مؤكدة أنه بصحة جيدة.

أطلقت دار البلد للنشر، مساء اليوم الأربعاء، ندوة عن الرواية المترجمة من اليابانية "سفينة السرطان"، وهي أحدث روايات الأدب الآسيوي المترجمة للعربية.

صنعت فرقة إيسبا (aespa) الكورية الجنوبية تاريخًا جديدًا في قلب المغرب، حيث أصبحت أول فرقة فتيات كورية تؤدي في مهرجان موازين الدولي العريق مساء أمس الثلاثاء.

تحدث فريد زهران، المدير العام لدار المحروسة للنشر، عن الفارق بين الأعمال الأدبية اليابانية والمصرية.

رد الفنان محمد عبد الجواد، على أنباء نقله للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

فاجأ الهضبة عمرو دياب الجمهور وكشف عن أحدث أعماله الفنية “إبتدينا” بعد طرحه للبرومو وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في الذكرى الـ 16 لرحيل "ملك البوب" مايكل جاكسون، لا تزال بصماته الفنية والإنسانية محفورة بعمق في ذاكرة الملايين حول العالم، فلم يكن جاكسون مجرد فنان، بل ظاهرة ثقافية عالمية غيّرت وجه الموسيقى والترفيه، وقدمت نموذجًا فريدًا للنجومية الممزوجة بالقضايا الإنسانية.

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