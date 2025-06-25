الأربعاء 25 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

نقابة الفنانين السوريين تنفي شائعة وفاة الفنان رشيد عساف

رشيد عساف، فيتو
رشيد عساف، فيتو

نفت نقابة الفنانين السوريين بشكل قاطع اليوم الأنباء المتداولة حول وفاة الفنان رشيد عساف، مؤكدة أنه بصحة جيدة.

ونشرت النقابة توضيحًا رسميًا على صفحاتها، جاء فيه: "تنويه: الزميل الفنان القدير رشيد عساف بخير والحمد لله".

ودعت النقابة جميع المواقع الفنية والصفحات "الصفراء" إلى تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي أخبار تتعلق بالفنانين. وشددت النقابة على أن أي خبر لا يصدر عنها بشكل رسمي، يعتبر خبرًا منفيًا حكمًا.

واختتمت النقابة بيانها بالشكر لتفهم الجميع، مؤكدة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، مؤكدة على ضرورة محاسبة مطلقي الشائعات ومروجي الأخبار الزائفة، لما لها من تأثير نفسي سلبي على الفنانين وعائلاتهم، ولما تمثله من إساءة للمجتمع الفني برمّته

وفي أول تصريح له بعد انتشار الشائعة، أكد رشيد عساف أنه بخير وبصحة جيدة، مشيرًا إلى أنه كان في رحلة جوية قادمًا من الولايات المتحدة إلى دبي، ولم يكن على دراية بما تم تداوله أثناء فترة انقطاعه عن الاتصال بالإنترنت.

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نقابة الفنانين السوريين رشيد عساف وفاة الفنان القدير رشيد عساف

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