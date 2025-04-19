فرقة aespa تؤدي في مهرجان موازين 2025 بالمغرب

أكدت فرقة الكيبوب إيسبا أدائها هذا العام بمهرجان موازين العالمي بالمغرب، والذي من المقرر إقامته في الفترة من 20 إلى 28 يونيو في العاصمة الرباط.

وبهذا الأنجاز تصبح فرقة إيسبا أول فرقة فتيات كيبوب تؤدي في مهرجان موازين، والذي يعد ثاني أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم، حيث يجذب أكثر من 2.5 مليون متفرج كل عام.

من المقرر أن يُقام مهرجان موازين هذا العام في الفترة من 20 إلى 28 يونيو في الرباط، المغرب، وقد تم تأكيد مشاركة aespa في المهرجان، حيث ستؤدي على الفرقة على المسرح الرئيسي OLM Souissi في 24 يونيو.

وتعد aespa أول فنانة كيبوب أنثى تؤدي في مهرجان موازين، وهي ثاني فرقة كيبوب تؤدي في المهرجان بعد ATEEZ. يُذكر أن ATEEZ قد تصدر المهرجان العام الماضي.

فرقة Ateez بموازين

قامت فرقة الكيبوب Ateez بالأداء في مهرجان موازين بالمغرب يوم الأحد الموافق 23 يونيو عام 2024، وأبهرت الفرقة الحضور بأدائهم الصاخب، حيث رقص الجمهور على أنغام الفرقة مرددين أغانيهم معهم بأصوات عالية ليسمعها سكان مدينة الرباط، وذلك بمشاركة الـ DJ علوان الذي قام بتشغيل عدد من الأغاني العربية والكورية.

وكانت هذه الزيارة الثانية لفرقة إيتيز للمغرب بعد تصوير أول فيديو كليب في مسيرتهم الفنية “The pirate king” في الرباط بأكتوبر عام 2018م، والذي كان حدث مؤثر للغاية للمجموعة ومعجبيهم.

مهرجان موازين

ويعد مهرجان موازين واحدًا من أكبر مهرجانات الموسيقى في العالم، والذي تأسس في عام 2001م، ويتم تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط، وكذلك مدينة سلا، كل سنة بحضور العديد من أكبر الأسماء الموسيقية في العالم العربي والغربي كذلك.

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