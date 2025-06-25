الأربعاء 25 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

ويل سميث مفاجأة مهرجان موازين الليلة

ويل سميث، فيتو
ويل سميث، فيتو

تستمر فعاليات مهرجان موازين في دورته الـ 20 بالمغرب في تقديم مفاجآت كبيرة للجمهور، وذلك بعد تقديم حفلات كبرى خلال الأيام الماضية.

مهرجان موازين في المغرب 2025 

ويستضيف مهرجان موازين مساء اليوم الأربعاء، النجم العالمي ويل سميث في عرض مباشر مختلف للجمهور علي المسرح، ومن ضمن فعاليات اليوم أيضا حفل خاص الفنانة ديانا حداد. 

وكان مهرجان موازين شهد الأيام الماضية، إقامة حفلات كبرى ومن أبرزهم حفل محمد حماقي وروبي ووائل جسار ونانسي عجرم.

وأحيا الفنان محمد حماقي، حفلا غنائيا استثنائيا ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورته ال 20، ورفع الحفل شعار كامل العدد 

وحرص حماقي خلال الحفل على رفع علم المغرب خلال حفله بمهرجان موازين، بالإضافة إلى أنه تفاجأ بتقديم هدية له من أحد المعجبين وهي باقة من الورود.

وقدم محمد حماقي عددا كبيرا، من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

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