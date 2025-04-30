بعد معاناة مع السرطان، وفاة الفنانة السورية سمر عبد العزيز عن 52 عاما

توفيت اليوم الفنانة السورية سمر عبد العزيز عن عمر ناهز 52 عاما؛ إثر معاناة طويلة مع مرض السرطان.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الفنانة الرحلة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وكتبت: وداعًا الزميلة الفنانة الشابة سمر عبد العزيز، يشيع جثمانها الطاهر اليوم الأربعاء الساعة 12 ظهرا من مشفى الإيطالي، ويصلى عليها في جامع لالا باشا عقب صلاة الظهر، وتوارى الثرى في مقبرة نجها.

موعد عزاء سمر عبد العزيز

وأعلنت النقابة موعد العزاء الذي سيقام في صالة الإسعاف الخيري بشارع الحمراء اليوم الأربعاء وغدا الخميس الساعة الثامنة مساءً.

وفي عام 2021، أعلنت سمر عبد العزيز عن إصابتها بسرطان الثدي، وأوضحت أن الحالة النفسية التي دخلت فيها عقب صدمة عاطفية سببها انفصالها عن زوجها السابق، المخرج محمد معروف، كانت من العوامل التي ساهمت في ظهور المرض.

آثار المرض

بعدها بعامين، وفي عام 2023، أعلنت تعافيها من المرض بعد رحلة علاج طويلة، لكن إصابتها بالمرض أثرت على جهازها المناعي؛ مما أدى إلى حدوث مشاكل بالكبد وتدهورت حالتها الصحية الأيام الماضية.

يذكر أن سمر عبد العزيز هي ممثلة ومغنية سورية مواليد عام 1973 من عائلة فنية فهي شقيقة الفنانة ريم عبد العزيز ابنة الشاعر الغنائي نظمي عبد العزيز، وخالها الملحن عزمي مورة.

وقد شاركت سمر عبد العزيز في مجموعة من الأعمال السورية منها "أنشودة المطر" و"سيرة آل الجلالي"، "هولاكو".

وكان آخر عمل شاركت فيه الفنانة الراحلة سمر عبد العزيز هو المسلسل السوري “ليالي روكسي” والذي عرض في رمضان الماضي.

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