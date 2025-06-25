المسرح القومي يعقد مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل "الملك لير" لـ يحيى الفخراني

تعقد فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، مؤتمرا صحفيا لمسرحية "الملك لير" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وذلك يوم الأحد 29 يونيو الجاري في تمام الساعة 6 مساءً على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

مؤتمر مسرحية الملك لير

ويقام المؤتمر بحضور نخبة من أبطال وصُنّاع العرض، ويتحدث خلاله مدير المسرح القومي الدكتور أيمن الشيوي عن تفاصيل العمل، وأهمية عودة هذا العرض الكلاسيكي إلى خشبة المسرح القومي، إلى جانب استعراض رؤية الفرقة الفنية ومواعيد العرض الرسمية.

مسرحية الملك لير

وتعد هذه النسخة الثالثة التي يقدمها النجم يحيى الفخراني من رائعة "الملك لير" للكاتب الإنجليزي وليم شكسبير، حيث كانت المرة الأولى على المسرح القومي في عام 2001، قبل أن يقدمها مجددا في عام 2019 لكن على مسرح خاص.

النسخة الجديدة من المسرحية تقدم على خشبة المسرح القومي بالعتبة، من إخراج شادي سرور، وإنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان أيمن الشيوي.

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