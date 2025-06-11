الملك لير، التفاصيل الكاملة للعرض قبل انطلاقه على المسرح القومي

تستعد فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، لإطلاق العرض المسرحي "الملك لير" بطولة النجم يحيى الفخراني وذلك خلال الفترة المقبلة، حيث تجرى حاليا البروفات النهائية قبل انطلاق العرض.

مسرحية الملك لير

وتعد هذه النسخة الثالثة التي يقدمها النجم يحيى الفخراني من رائعة "الملك لير" للكاتب الإنجليزي وليم شكسبير، حيث كانت المرة الأولى على المسرح القومي في عام 2001، قبل أن يقدمها مجددا في عام 2019 لكن على مسرح خاص.

النسخة الجديدة من المسرحية تقدم على خشبة المسرح القومي بالعتبة، من إخراج شادي سرور، وإنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان أيمن الشيوي.

تصريحات يحيى الفخراني عن الملك لير

وكان الفنان يحيى الفخراني كشف في وقت سابق أن العرض الثالث من مسرحية الملك لير، يحمل مفاجآت بالجملة، مؤكدًا: "الجمهور هيشوف نجوم جداد لانج إحنا بنهتم إن المشاركين معانا تكون الفصحى أو اللغة العربية تكون سهلة بالنسبة لهم".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال بقناة "دي إم سي": "اللغة العربية ممتعة وثرية وفيها موسيقى وأقصر الطرق للإيضاح وبالتالي مهم جدًا نقدم المسرحية بالفصحى".

ولفت يحيى الفخراني: "حددنا من البداية ترجمة الدكتورة فاطمة موسى لمسرحية الملك لير، لإنها بتسهل الدنيا علينا أوى في العمل المسرحي، والنص اللى بنعرضه كما هو بالظبط ولكني اختصرته من 5 فصول إلى فصلين فقط لأن الجمهور لا يمكنه البقاء لمدة 5 ساعات متواصلة".

وتابع: "هناك اختلاف في العرض الثالث لمسرحية الملك لير من حيث الديكور والعرض والحركات والإخراج، ولكن الملابس تاريخية، ولكن هي مكلفة واتفقت مع المسرح القومي تبقى الميزانية مفتوحة وقد كان".

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