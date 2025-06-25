فريد زهران: الأدب السياسي لا يدوم وهذا الفارق الكبير بين الثقافة المصرية واليابانية

تحدث فريد زهران، المدير العام لدار المحروسة للنشر، عن الفارق بين الأعمال الأدبية اليابانية والمصرية.

وقال زهران خلال مناقشة رواية سفينة السرطان: إن الروايات اليابانية عند تترجم للعربية تصنع الفارق وتستعرض قضايا تخفي عن عالمنا الثالث، ولدى البعض هاجس خطأ أن كل ما هو مباشر لا يعد أدبا جيدا، وهو العكس تماما بين التفكير الياباني والمصري.

متابعا: فالمصري يقدر الأعمال الروائية ذات الاتجاهات غير المباشرة، أما المباشرة نعتبرها بمصر مادة مقالية وليست أدبية ولا يتم تقديرها، وهنا الفارق بين الثقافتين.

وتابع زهران حديثه: فأنا مندهش كيف للأدب السياسي باليابان أن يعيش لأنه مادة أدبية سلبية فهي تتغير وتتبدل بمرور الزمن، وبمصر الأدب السياسي يتلون ويتغير بمرور الزمن وقدرته على البقاء أمر صعب للغاية.

ندوة رواية "سفينة السرطان"

وأطلقت دار البلد للنشر، مساء اليوم الأربعاء، ندوة عن الرواية المترجمة من اليابانية "سفينة السرطان"، وهي أحدث روايات الأدب الآسيوي المترجمة للعربية.

وجاءت مناقشة رواية “سفينة السرطان” بحضور ومشاركة مديرة مؤسسة اليابان بالقاهرة ايومي هاشيموتو، وأستاذ علوم اللغة اليابانية بقسم اللغة اليابانية كلية آداب جامعة القاهرة.

كذلك شارك خبير الترجمة اليابانية الدكتور ماهر الشربيني، والمدير العام لمركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية فريد زهران.

رواية سفينة السرطان

ومن أجواء الرواية نقرأ: على متن سفينة يابانية لتعليب السرطان، واجه العمال ظلم كبير، من تحمل ساعات العمل الطويلة وحصص الطعام الضئيلة والإساءة الجسدية والعقلية المستمرة، فبدأوا في تنظيم أنفسهم ومقاومة قمعهم، ليثوروا ضد هذا الظلم.

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