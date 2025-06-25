الفنان محمد عبد الجواد يكشف حقيقة نقله للمستشفى

رد الفنان محمد عبد الجواد، على أنباء نقله للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

حقيقة نقل محمد عبد الجواد للمستشفى

وقال “عبد الجواد” إنه تعرض لتمزق في أربطة التقدم، ونصحه الأطباء، بالحصول على قسط من الراحة لمدة 10 أيام، مشيرا إلى أن الأمر بسيط ولا يستدعي القلق.

يذكر أن شارك الفنان محمد عبد الجواد في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل سيد الناس مع عمرو سعد.

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، منة فضالي، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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