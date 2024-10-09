أبو يعلن تأجيل طرح أغنية "الحرب العالمية" بسبب جرائم الكيان الصهيوني

أعلن المطرب أبو، تأجيل طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "الحرب العالمية"، وذلك بسبب الأحداث الجارية في لبنان، حيث كان من المقرر أن يتم طرحها اليوم الأربعاء.

العدوان الصهيوني

ووجه "أبو" من خلال مقطع فيديو طرحه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للجمهور رسالة اعتذار قال فيها الآتي: "النهاردة كان المفروض تنزل أغنية الحرب العالمية، وأنا بعتذر لكم بسبب الأحداث الإرهابية اللي بتحصل من الكيان المحتل في لبنان".

تابع: "بس ده برضه ياخدني لموضوع إن الفن سواء المرئي أو المسموع.. فيلم تمثيلية، لوحة فنية، أي كان نوع الفن، يعتبر النفس اللي بتاخده الناس بعد زحمة الحياة والتفاصيل والمشاكل اللي بيعيشوها في حياتهم اليومية، بيبقى الواحد عايز ياخد براح ونفس إن يروح يقرأ قصة أدبية أو يتفرج على تمثيلية أو يسمع أغنية أو يحضر حفلة".

وكشف خلال رسالته عن السبب الذي دفعه لاتخاذ قرار تأجيل الأغنية، حيث قال: "أنا اللي اخترت أأجل الأغنية دي بصفة شخصية بعد ما كان عندي مكالمات مع أصدقائي في لبنان، وشوفت إن الدنيا عندهم بجد صعبة.. حسيت إني مش هقدر أنزل الأغنية، بس ده مش معناه إن أي حد هينزل أي عمل فني غلطان في أي حاجة لأن زي ما قولت لكم الفن هو الحته اللي الناس بتروح لها عشان تهرب من صعوبة واقع الحياة".

واختتم حديثه مؤكدا أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن الموعد الجديد لطرح أغنيته "الحرب العالمية".

https://www.instagram.com/reel/DA6K-i4N2xr/?igsh=ejEwY2RkZGNxaDdm