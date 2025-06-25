تشييع جنازة الفنان عماد محرم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

توفي منذ قليل، الممثل والمنتج عماد محرم بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد على أن يتم تلقي العزاء في المقابر.

أعلن خبر الوفاة حساب الراحل عماد محرم على موقع فيس بوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى المنتج الكبير الأستاذ عماد محرم، العزاء وصلاة الجنازة في مسجد الشرطة الشيخ زايد، والعزاء على المقابر".

يذكر أن الفنان عماد محرم ولد يوم 8 يونيو عام 1951، وهو ممثل ومنتج، كانت بداية مسيرته الفنية في فترة السبعينيات حيث شارك في العديد في الأفلام منها (رحلة لذيذة)، تنوعت بعدها أعماله في السينما والتلفزيون والتي من أبرزها “العفاريت، الباطنية، أقوى الرجال، على باب الوزير، مين فينا الحرامي”.

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