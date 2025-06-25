بعد أزمة مصطفى كامل وحسام عزت، تفاصيل انتخابات التجديد النصفي للموسيقيين

تستعد نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل لإجراء العملية الانتخابية للتجديد النصفي والتي من المقرر أن تجري يوم 29 يوليو المقبل.

وتجرى الانتخابات بين أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وهما 12 عضوا، ومن المقرر أن تتم العملية الانتخابية إلى 6 أعضاء بعد قضاء نصف المدة والتصويت هو الذي يحدد من وقع عليه الاختيار للاستمرار في مجلس النقابة عامين أخرين.

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

وأكد مؤخرا النقيب مصطفى كامل التزامه بالعهد والقانون حيث قال: "سأظل محافظًا على العهد والوعد حتى نهاية فترة ولايتي بإذن الله، ولن أخالف القانون، فالعدل أساس المُلك".

وقرعة التجديد النصفي تُعد استحقاقًا قانونيًا التزم به النقيب العام الفنان مصطفى كامل، إيمانًا منه بأهمية ترسيخ مبدأ العدالة، واحترامًا للقواعد المنظمة للعمل النقابي، وحرصًا على أن تسير النقابة في مسارها الصحيح، الذي يصون حقوق الأعضاء ويحفظ هيبتها.

تفاصيل الأزمة الكاملة داخل نقابة المهن الموسيقية

ومن ناحية أخرى، أثار بلاغ ضد الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية القلق داخل نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد أن قام الفنان حسام عزت أحد أعضاء نقابة المهن الموسيقية بعمل محضر ضد الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية يتضرر فيه من الأخير واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنقابة، بسبب رفضهم تجديد عضويته بالنقابة لعام 2025 دون وجه حق، رغم استيفائه كافة المستندات وتوافر الشروط القانونية المطلوبة للترشح.

وحصلت فيتو على تفاصيل الأزمة كاملة من داخل نقابة المهن الموسيقية، حيث قال الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية إنه لا يعرف الفنان حسام عزت الذى قدم شكوى ضده، متابعًا أنه في الفترة الحالية لا يذهب للنقابة كي يعرف كل التفاصيل، والشئون القانونية هى من تتولى هذا الأمر.



ومن جانبه أكد علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في تصريحات خاصة لـ “فيتو” حقيقة الأمر، حيث قال:" الفنان حسام عزت لا يحق له ممارسة أى نشاط نقابي، أو الحصول على مزايا النقابة لمدة عام، لأن هنا قرار تأديب له بمنعه سنة من ممارسة النشاط أو الحصول على أى مزايا"، وأضاف:" الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، فقد قمنا بإرسال خطابات له على مدار أشهر كى يخضع للتحقيق في النقابة، لكنه رفض الأمر، وفضل إجراء محضر ضد نقيب المهن الموسيقية".



وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية أن " قرار لجنة التأديب للفنان حسام عزت يمنعه من تجديد كارنيه العضوية الخاص به خلال عام 2025، ولكن لم يتم منعه من قبلنا، ولا يحق له خوض الانتخابات أو المشاركة فيها ايضًا".

وشمل المحضر الذي حمل رقم 1802 لسنة 2025 إداري قسم شرطة عابدين، أن المشكو في حقه أساء استخدام السلطة الممنوحة له بصفته نقيبًا للموسيقيين، ومنع الشاكي من تجديد عضويته بالنقابة لعام 2025 دون وجه حق، بسبب وجود خلافات شخصية بين الطرفين، حيث كان الشاكي يشغل سابقًا منصب مدير مكتب النقيب، إلا أنه تقدم باستقالته من هذا المنصب لاحقًا.

وأشار الشاكي، أنه بعد رفض تجديد عضويته مطلع العام الحالي، حرر محضر إثبات حالة بقسم شرطة عابدين.

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