عرض فيلم السيرة الذاتية لـ مايكل جاكسون علي جزأين في 2026

مايكل جاكسون ، أعلن استديو لايونزجيت، عن عرض فيلم السيرة الذاتية عن مايكل جاكسون "MICHAEL"، للمخرج أنطوان فوكوا، علي جزأين، علي أن يصدر الجزء الأول، والجزء الثاني من فيلم "Michael" في دور السينما خلال نفس العام. 2026.

فيلم عن حياة مايكل جاكسون

أعلن استديو لايونزجيت، أن جعفر جاكسون (26 عامًا) نجل شقيق مغني البوب الراحل مايكل جاكسون سيجسد شخصية عمه في فيلم السيرة الذاتية الذي يحمل اسم "مايكل - Michael".

وأضاف ليونزجيت في بيان أن "مايكل" يضطلع بمهمة استكشاف "الرجل المعقد الذي أصبح ملك البوب" وأحد أشهر الشخصيات في هذا الكوكب، ويشارك في بطولته، كلا من جعفر جاكسون، وكولمان دومينغو، ونيا لونج، ولورا هاريير، وكات جراهام، ومايلز تيلر.

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