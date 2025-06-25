الهضبة يفاجئ الجمهور بـ "ابتدينا"، عمرو دياب يشعل السوشيال ميديا بـ"لوك جديد"

فاجأ الهضبة عمرو دياب الجمهور وكشف عن أحدث أعماله الفنية “إبتدينا” بعد طرحه للبرومو وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ألبوم عمرو دياب الجديد

وظهر عمرو دياب على cover “ابتدينا” وهو بنيو لوك جديد من حيث الملابس وتسريحة الشعر، حيث إنه ظهر وهو يرتدي “فيست جينز”.

وسرعان ما طالب الجمهور من عمرو دياب أن يطرح ألبومه الجديد دفعة واحدة وليس سينجل.

يستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى، بعد موسم عيد الأضحى 2025.

ويتعاون الهضبة في ألبومه الجديد مع عدد من صناع المزيكا ومنهم تامر حسين وعزيز الشافعي ومحمد يحيي والموسيقار عادل حقي

وفي مفاجأة للجمهور، يقدم الهضبة عمرو دياب من ألحانه وكلمات الشاعر بهاء الدين محمد الذي قدمه مع العديد من النجاحات في مسيرته ومن أبرزهم؛ يدق الباب، تنسى واحدة، لو عشقاني، أديني رجعتلك، وهي عاملة إيه دلوقت

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