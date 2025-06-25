الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الهضبة يفاجئ الجمهور بـ "ابتدينا"، عمرو دياب يشعل السوشيال ميديا بـ"لوك جديد"

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

فاجأ الهضبة عمرو دياب الجمهور وكشف عن أحدث أعماله الفنية “إبتدينا” بعد طرحه للبرومو وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ألبوم عمرو دياب الجديد 

وظهر عمرو دياب على cover “ابتدينا” وهو بنيو لوك جديد من حيث الملابس وتسريحة الشعر، حيث إنه ظهر وهو يرتدي “فيست جينز”.

وسرعان ما طالب الجمهور من عمرو دياب أن يطرح ألبومه الجديد دفعة واحدة وليس سينجل.

يستعد  الهضبة عمرو دياب، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى، بعد موسم عيد الأضحى 2025.

ويتعاون الهضبة في ألبومه الجديد مع عدد من صناع المزيكا ومنهم تامر حسين وعزيز الشافعي ومحمد يحيي والموسيقار عادل حقي

وفي مفاجأة للجمهور، يقدم الهضبة عمرو دياب من ألحانه وكلمات الشاعر بهاء الدين محمد الذي قدمه مع العديد من النجاحات في مسيرته ومن أبرزهم؛ يدق الباب، تنسى واحدة، لو عشقاني، أديني رجعتلك، وهي عاملة إيه دلوقت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألبوم عمرو دياب الجديد الهضبة عمرو دياب عمرو دياب ألبوم عمرو دياب

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

التأمينات تكشف موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة ونسبتها

دار الإفتاء: ثبوت رؤية هلال شهر محرم.. وغدا أول أيام العام الهجري الجديد 1447

بعد قرار مجلس الوزراء، الموظفون الممنوعون من ترقيات 2025

بقرار رئاسي، تفاصيل زيادة المعاشات من أول يوليو 2025

مدبولي يكشف موقف الحكومة بشأن الصيغة النهائية لقانون الإيجار القديم

كمين خان يونس، مشاهد تجلب العار لجيش الاحتلال على يد رجال القسام (فيديو)

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف مفاجأة بشأن كمين خان يونس الذي نفذته القسام

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 بالأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 25-6-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي يكشف عن آية خدمت العقيدة وأثبتت أن القرآن من عند الله (فيديو)

تفسير حلم إعطاء البرتقال في المنام وعلاقته بقرب الحصول على رزق وفير

في ذكرى الهجرة النبوية، وفاة أبي طالب وماذا قال عنه الرسول؟

المزيد
الجريدة الرسمية