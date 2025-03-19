كزبرة يخوض أول بطولة مطلقة بمسلسل "على ضهر راجل"

تعاقدت المنتجة مها سليم مع الفنان أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" على مسلسل جديد بعنوان "على ضهر راجل" والذى يعد أول بطولة مطلقة له، ويجرى التحضيرات عليه لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

أول بطولة مطلقة لـ كزبرة فى التليفزيون

مسلسل "على ضهر راجل" عن رواية "100 حلم قبل الموت" للكاتب محمد جلال وفكرة عمرو سكر وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وجارى اختيار باقى أبطال العمل والذى سيضم عدد كبير من النجوم.

مسلسل "على ضهر راجل" هو ثاني تعاون بين المنتجة مها سليم وكزبرة بعدما تعاون الثنائي العام الماضي بمسلسل كوبرا الذى عرض فى شهر رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه على الشاشة.

وشارك الفنان كزبرة في رمضان 2025 فى مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي، حيث ظهر كضيف شرف حيث جسّد شخصية صديق شمس الغاوي، الذي يتعرض للقتل على يد أشخاص من ذوي النفوذ، مما يدفع البطل "أحمد مكي" إلى رحلة انتقام لاسترداد حقه.

وتشارك المنتجة مها سليم في رمضان 2025، من خلال مسلسل الأميرة ظل حيطه، بطولة النجمين ياسمين صبري ونيقولا معوض، والذى عرض فى النصف الأول على قناة أبو ظبي، ويعرض الآن فى النصف الثاني على قناة ON.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.