عبلة كامل.. فنانة من طراز فريد.. تألقت مسرحيا وتليفزيونيا وسينمائيًا.. سر هجوم إيناس الدغيدي عليها.. واليوم عيد ميلادها الرابع والستون

عبلة كامل فنانة استثنائية متميزة، أحبها الصغار والكبار، ممثلة بسيطة غير متكلفة وجمالها طبيعى بلا رتوش ولا ماكياج، لها أدوار متميزة فى السينما والتليفزيون، من أشهر أدوارها فاطمة كشرى فى مسلسل لن اعيش فى جلباب أبى وفى السينما خالتى فرنسا، وفى المسرح ضريرة فى وجهة نظر.

ولدت الفنانة القديرة عبلة كامل في مثل هذا اليوم 17 سبتمبر 1960 بمنطقة نكلا العنب مركز إيتاى البارود في محافظة البحيرة، وتخرجت في كلية الآداب قسم مكتبات، فبدأت مسيرتها الفنية من خلال المسرح الجامعي وتحديدًا من خلال أحد العروض المسرحية التي أدتها بحضور المخرج الراحل يوسف شاهين الذي قدم أول العروض الفنية الجدية لـ عبلة كامل وكان سببًا فى تعريف الجمهور لها.

نوبة صحيان البداية فى مسرح الطليعة

بدأت حياتها الفنية في مسرح الطليعة، وكان أول أعمالها "نوبة صحيان"، ومسرحية " عفريت لكل مواطن " ثم تعاونت مع الفنان محمد صبحي في المسرحية المتميزة "وجهة نظر"، وشاركت بعدها في مسرحيات عديدة مع لينين الرملي، قدمت بعدها مسرحيات: مقالب جيران، غراميات عطوة أبو مطوة، جنون البشر، الحادثة المجنونة، اعقل يادكتور وغيرها.

الفنانة عبلة كامل

جاءت الانطلاقة الحقيقية لها وكما يؤكد الفنان محمد أبو داود عندما اكتشف الفنانة القديرة عبلة كامل، وجاء هذا عندما شاهدها تُمثل في إحدى المسرحيات الصغيرة بمسرح الغرفة، وكان حينها يقدم مسرحية "عفريت لكل مواطن" وكانت الفنانة نادية فهمي تُقدم أحد الأدوار ولكنها اعتذرت بسبب انشغالها، قام بترشيح الفنانة عبلة كامل بدلًا عنها، ووافقه الرأي مؤلف العمل لينين الرملي، وكانت هذه انطلاقتها الحقيقية.

استطيع عمل كل الأدوار شرط النص الجيد

عن بداياتها تقول عبلة كامل: ليست لدي طموحات كبيرة، أقصى طموحاتي ألا يعرض عليّ دور لا أريد أن أؤديه، وأتمنى أن أمثل لآخر يوم في حياتي، وكثيرون يعتقدون أنني لا أستطيع أداء أدوار الفتاة الأرستقراطية لأنهم تعودوا على رؤيتي في مظهر بسيط لا أستخدم فيه الماكياج ولا ألجأ فيه للكوافير لكني أعلن لهؤلاء أنني قادرة على كل هذه الأدوار وكمان الكوميديا لكن عندما يأتي النص المكتوب بشكل جيد.

الفنانة عبلة كامل

في السينما عملت عبلة كامل مع كبار المخرجين والمؤلفين، وتألقت في أدوار متفردة حققت فيها نجاحا كبيرا منها: فيلم اليوم السادس، سيداتي آنساتي، قشر البندق، كما حرصت على مواكبة العصر والتطور الذي شهدته السينما، فشاركت في سينما الشباب الكوميدية في أفلام منها "اللمبي، وكلم ماما، إللي بالي بالك، وسيد العاطفي، وفيلم "خالتي فرنسا" مع منى زكي، إضافة إلى أفلام وداعا بونابرت، البنات ولمجهول، سرقات صيفية، حكاية نصف مليون دولار، يوم حلو ويوم مر، للحب قصة أخيرة، عودة الندلة، بلطية العايمة وغيرها..

لن اعيش فى جلباب أبى

اتجهت عبلة كامل إلى الدراما فقدمت العديد من الأعمال الدرامية المشهورة مثل: مسلسلات: لن أعيش في جلباب أبي المسلسل الذى قامت فيه بدور فاطمة كشرى وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، ليالي الحلمية، ريا وسكينة، عفاريت السيالة، حديث الصباح والمساء، ضمير أبلة حكمت، هوانم جاردن سيتى،هارون الرشيد، أين قلبى من خلال شخصية " وصال " العانس التى لم تتزوج وغيرها من الأعمال التي لاقت نجاحا كبيرًا بين جمهورها، الدرمللى وصل، اللص والكلاب، العندليب فى دوا علية شقيقة عبد الحليم حافظ،وكان آخرها مسلسل سلسال الدم بخمسة أجزائه قدمت فيه شخصية المرأة الصعيدية.

عبلة كامل

تزوجت عبلة كامل من الممثل أحمد كمال وأنجبت منه ابنتان، ثم تزوجت من الممثل محمود الجندي، بمهر 25 قرشا، وأكد الجندي في لقاءات إعلامية أنه ما زال يعتز بزواجه من عبلة كامل حتى بعد الانفصال.

حياة عبلة كامل خط أحمر

ورغم نجاح "عبلة كامل" في حياتها الفنية إلا أن حياتها الشخصية ظلت دائمًا خط أحمر لم تسمح لأحد بالاقتراب منها، والتزمت الصمت دائمًا تجاه كل ما يخص حياتها ولم تفضل يومًا الظهور الإعلامي والحديث عن تلك الحياة، إذ نادرًا ما نرى النجمة عبلة كامل عبر برامج التليفزيون أو بمواقع التواصل الاجتماعي.

شائعة اعتزال الفن

ارتدت عبلة كامل الحجاب في عام 2005، وكانت قد لاحقتها شائعة اعتزال الفن أكثر من مرة، ولكن الفنان أحمد كمال زوجها السابق خرج ونفى الأمر، وعلقت هى على اعتزالها بقولها: أنا بحب أمثل بس.. مبعرفش أعمل عبلة، بعرف أمثل بس، وأنا لم أعتزل التمثيل، وأنا بحب التمثيل جدا ولو جالي دور حلو أكيد هشتغله، وانا عمري ما كنت أتصور أني محبوبة كده من الجمهور، أنا اخترت نمط حياة سعيدة بيه وراضية عنه، وما عنديش أي حسابات على السوشيال ميديا ولا هيبقى عندي في أي يوم من الأيام، ولا بتابع السوشيال ميديا ولا بانشر عليها أي شيء من أي نوع ولا مهتمة به.

عبلة كامل فى مسلسل سلسال الدم



ترددت حول عبلة كامل الشائعات ومنها خبر اصابتها بمرض السرطان، وانطلقت دعوات الجمهور لشفائها حتى خرج زوجها السابق الفنان احمد كمال ليطمئن الجميع، ويؤكد أن الأمر شائعة لا أساس لها من الصحة، وأن الفنانة الكبيرة بخير، وأتبعه بعد ذلك تأكيد من نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي أنها بخير لينهى الشائعة تماما.



تلقى مهرجان القاهرة السينمائى على مدى سنواته الاخيرة عدة طلبات لتكريم الفنانة عبلة كامل وبدأت المطالبة بالفنانة منة شلبى،الا انها رفضت التكريم وقالت انا نفسى اتكرم بس مش دلوقت، ورد المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائى: “لا نمانع تكريم الفنانة عبلة كامل وأمر جميل خاصة أننا جميعًا نحبها ونحب الأعمال الفنية التي قدمتها ولكن من أبسط البديهيات احترام رغبتها الشخصية المتعلقة بعدم الظهور للعلن أو التكريم في مهرجان القاهرة السينمائي أو أي مهرجان اَخر، والفنان يحيى الفخراني والدكتور أشرف زكي حاولا معها من أجل تكريمها في مهرجان الدراما ولكنها رفضت الظهور الإعلامي والتكريم أيضا، ولو بنحب عبلة كامل مينفعش نجبرها علي التكريم ونسيبها هي اللي تقرر إذا كانت عايزة تظهر للجمهور ولا لأ، وإصرار الناس على تكريمها بمثابة أكبر تكريم لها”.

منة شلبي تطالب بالتكريم

وردت منة شلبى: القائمون على مهرجان القاهرة العريق.. ألم يأتي الوقت لتكريم العظيمة عبلة كامل.. وحتي لو مش عايزه تظهر إحنا ممتنين لمشوار عظيم وموهبة كبيرة مفيش منها اتنين.. أرجو قبول سؤالي وتكريم الأسطورة العظيمة صاحبة الألف وجه وكل المشاعر، وعلق السيناريست مدحت العدل بقوله: “هذا تكريم مستحق.. وعبلة حالة فنية نادرة الحدوث وأضم صوتي لصوت كل إنسان يُطالب بتكريمها وأتمنى حدوث ذلك من الذين تعاونوا معها ولهم رأى فيها.

الفنانة عبلة كامل بعد الحجاب

كما قال الفنان أحمد سلامة: "الفنانة عبلة كامل من الشخصيات النادرة التي لا تتكرر كثيرا، فهي على قدر عبقريتها وقوتها كممثلة على قدر بساطتها، كما أنها لم تتغير مطلقا منذ بدايتها حتى الآن وهى تنتمي لمدرسة السهل الممتنع، وعودتها مكسب كبير للفن المصري،

السهل الممتنع فى الأداء



وقال عنها الفنان محمد رياض: ممثلة متميزة تختلف عن ممثلات جيلها، من طراز رفيع، عشقت الفن وأعطته عمرها فأعطاها ولم يبخل أبدًا عليها من الشهرة والنجاح والتميز، تنوعت في أدوارها بين الكوميدى والتراجيدى إنها الرائعة دائمًا عبلة كامل التي لم ترض منذ أن اختارت التمثيل سوى بالأدوار المختلفة والمتفردة، والأداء المختلف عن مثيلاتها من نجمات جيلها هي السهل الممتنع في الأداء.

لا يمكن وصولها إلى النجومية

وهاجمتها المخرجة إيناس الدغيدي قائلة: "عبلة كامل مهما قدمت من أعمال، لن تصل إلى النجومية بسبب شكلها ولبسها ومواضيعها، كما أن "عبلة" ممثلة قديرة، لكنها لا تملك مواصفات النجمة، ودائمًا تضيق على نفسها بأدوار محددة لا تخرج عنها، لافتة إلى أن النجومية مرتبطة بسن معينة".