وزير الثقافة يلتقي محافظ القاهرة لبحث التعاون في استعادة مكانة العاصمة الثقافية

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة من أجل إعادة العاصمة المصرية إلى مكانتها التاريخية كعاصمة للثقافة والفنون، وذلك في ظل انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما تشهده القاهرة من جهود تطوير متواصلة تشمل مناطق القاهرة التاريخية، والقاهرة الفاطمية، والقاهرة الخديوية.

تحويل حديقة الأندلس لمركز ثقافي

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان الخطة التنفيذية لتحويل حديقة الأندلس إلى مركز إشعاع ثقافي وفني تديره وزارة الثقافة، يقدم باقة من الفعاليات الفنية والأنشطة الثقافية الموجهة لأبناء الوطن والزائرين، في إطار رؤية متكاملة تمزج بين عبق التاريخ وجمال الطبيعة. ويهدف المشروع إلى تقديم تجربة ثرية ومتكاملة للزوار، تجعل من الحديقة منصة حيوية لاحتضان الفعاليات الثقافية والمجتمعية المتنوعة، بما يعزز من دور القاهرة كمركز للإبداع والتراث.

مسارح العتبة وحديقة الأزبكية

كما تناول الاجتماع خطة إحياء منطقة المسارح بميدان العتبة وربطها بحديقة الأزبكية، لتقديم تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة لرواد الحديقة، التي يُنتظر افتتاحها قريبًا بعد الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بها، وذلك في إطار جهود استعادة الحيوية لقلب القاهرة وتحويله إلى مركز جذب ثقافي وسياحي.

واتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون لتكثيف الفعاليات الثقافية والفنية في مختلف مناطق العاصمة، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي، خاصة بين الشباب، وتنفيذ أنشطة ثقافية متنوعة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسهم في بناء الإنسان المصري على المستويين الثقافي والفكري.

تنفيذ مشروعات فنية وثقافية نوعية في قلب القاهرة

من جهته، ثمّن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، التعاون المثمر مع محافظة القاهرة، مؤكدًا أن العاصمة بما تمتلكه من إرث حضاري وثقافي تستحق أن تعود إلى موقعها الطبيعي كمركز للإشعاع الثقافي والفني.

وشدد على أن وزارة الثقافة تضع تنفيذ مشروعات فنية وثقافية نوعية في قلب القاهرة ضمن أولوياتها، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها محافظة القاهرة.

رفع الإشغالات بمنطقة مسارح العتبة

كما أكد الوزير أهمية رفع جميع الإشغالات المحيطة بمنطقة المسارح بميدان العتبة، مع ضرورة التنسيق لتوفير أماكن بديلة للباعة الجائلين، بما يحقق التوازن بين إعادة تنظيم المنطقة ودعم الفئات العاملة بها.

من جانبه، شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الثقافة في تنمية الفكر ورفع الوعي بالقضايا المجتمعية، وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم جميع سبل الدعم للأنشطة والفعاليات الثقافية التي تنفذها الوزارة بمختلف أنحاء العاصمة.

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة، منهم المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وأحمد عبيد، مستشار وزير الثقافة للاستثمار، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام لمحافظة القاهرة.

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