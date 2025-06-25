دخول 6 حالات للعناية المركزة بسبب حرارة الجو في حفل ستراي كيدز بواشنطن (فيديو)

شهدت العاصمة واشنطن مساء يوم الاثنين نقل ستة أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بأمراض مرتبطة بالحرارة، وذلك عقب حفل موسيقي أقامته فرقة الكيبوب الشهيرة "ستراي كيدز" ضمن جولتها العالمية في "ناشونالز بارك"، وجاءت هذه الحوادث في ظل موجة حر شديدة اجتاحت المنطقة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى ما يقارب 40 درجة مئوية، بينما بلغ مؤشر الحرارة المحسوس 43 درجة مئوية.

وأفادت إدارة الإطفاء والطوارئ الطبية في العاصمة واشنطن أن شخصًا واحدًا نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج من مرض مرتبط بالحرارة قبل بدء الحفل، ومع حلول الساعة الحادية عشرة مساءً، استجابت فرقة العمل المعنية بالإصابات الجماعية التابعة للإدارة لبلاغ عن حالات مرضية متعددة مرتبطة بالحرارة، ليتم نقل خمسة أشخاص آخرين إلى وحدة العناية المركزة في المستشفي.

شهادات من الحفل وتعامل الفرقة مع الوضع

انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مئات المعجبين مصطفين خارج الملعب وهم يعانون من حرارة الجو أثناء انتظارهم لدخول الحفل. وفي لفتة ملحوظة، توقفت الفرقة أثناء العرض للاطمئنان على الجمهور وتوزيع زجاجات المياه الخاصة بهم. وقال أحد أعضاء الفرقة، بانج تشان، من على المسرح: "الجو حار جدًا. هل الجميع بخير؟ نحتاج فقط لإجراء فحص سريع."

lee know giving us water 🥹 barely surviving in the pit rn #dominATE_DC pic.twitter.com/7OZsFY4Nd8 — A (@risegot7) June 24, 2025

روى المعجبون أن الأجواء داخل الملعب أصبحت شديدة الحرارة لدرجة دفعت بعضهم إلى استخدام مسدسات المياه للتخفيف من شدة الحر. وقالت أماريا نيل، إحدى معجبات الفرقة التي سافرت من فرجينيا لحضور الحفل: "لقد شاهدنا نوبات صرع تحدث. كان الناس يمرضون. شاهد الفنانون شخصًا يمرض"، وأضافت أنها كانت من بين من احتاجوا إلى مساعدة طبية، وأن الأمر استغرق حوالي 20 دقيقة قبل وصول المساعدة.

زجاجة مياه أحد أعضاء الفريق، فيتو

استجابة إدارة "ناشونالز بارك" وانتقادات المعجبين

في بيان لها، صرحت إدارة "ناشونالز بارك" بأنها سمحت للجماهير بإحضار ما يصل إلى زجاجتي مياه بلاستيكيتين مُغلقتين من المصنع أو زجاجات مياه بلاستيكية فارغة نظرًا لارتفاع درجة الحرارة. ومع ذلك، أفادت نيل أن المشجعين الذين فتحوا زجاجات المياه الخاصة بهم أثناء الانتظار في الحر اضطروا إلى التخلص من المتبقي قبل الدخول.

كما أوضحت إدارة "ناشونالز بارك" أنها وفرت مياهًا مجانية في مناطق معينة ومياهًا للشراء في مناطق أخرى، إلى جانب محطات تبريد ومراوح رذاذ. إلا أن نيل انتقدت ندرة المياه المتوفرة وعدم كفاية مراوح الرذاذ.

في حوالي الساعة 10:30 مساءً، وبعد أن أخذ الفنانون استراحة لشرب الماء في حوالي الساعة 9:45 مساءً، أعلنت إدارة "ناشونالز بارك" عن توقف العرض بسبب الحرارة الشديدة. وعبرت نيل عن مفاجأتها بالقرار قائلة: “كنا نعتقد أنهم سيخرجون ويؤدون أغنية واحدة أو يودعون بعضهم البعض أو أي شيء من هذا القبيل. أطفأوا الأنوار على الفور، وبدأ رجال الأمن يخبروننا: حان وقت المغادرة”.

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