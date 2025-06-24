الثلاثاء 24 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

عضوة فرقة ILLIT تقع ضحية احتيال في موجة دمى LABUBU المزيفة

وونهي، فيتو
وونهي، فيتو

كشفت وونهي، عضوة فرقة الكيبوب الصاعدة ILLIT، عن تعرضها لعملية احتيال مؤسفة أثناء سعيها للانضمام إلى الهوس المتزايد بدمى LABUBU الشهيرة، وقعت الحادثة عندما حاولت الفنانة شراء "الصناديق الغامضة" المعروفة لهذه الدمى من متجر Popmart.

وشاركت وونهي تفاصيل تجربتها مع معجبيها عبر منصة تواصل خاصة يوم الأحد الموافق 23 يونيو، حيث نشرت صورًا للمنتج الذي اشترته وعلقت بخيبة أمل: “لقد تعرضت للاحتيال... هذا ليس صحيحًا. أنا مذهولة للغاية. رأيت الصندوق واشتريته بنفسي... بدا الصندوق حقيقيًا”.

وأظهرت الصور التي شاركتها وونهي دمية مقلدة بوضوح، تختلف بشكل كبير عن دمى LABUBU الأصلية التي تنتجها شركة Popmart، فبدلًا من الجودة المعروفة للمنتج الأصلي، كانت الدمية التي حصلت عليها وونهي مصنوعة من بلاستيك رخيص ورديء، مما يؤكد أنها نسخة مقلدة وغير أصلية.

وتأتي هذه الحادثة في ظل موجة جنونية اجتاحت كوريا الجنوبية والسوق العالمي حول دمى LABUBU، حيث توافد المعجبون بأعداد كبيرة وشكلوا طوابير طويلة أمام المتاجر الرئيسية للحصول على هذه الألعاب ذات الإصدار المحدود، وقد وصل هذا الهوس إلى حد وقوع مشاجرة جسدية بين زبائن صينيين مزعومين في أحد المتاجر غير الرسمية، مما يسلط الضوء على شدة الطلب والمنافسة للحصول على هذه الدمى، حيث وتؤكد تجربة وونهي على مخاطر الاحتيال التي قد يتعرض لها المستهلكون في ظل هذا الإقبال الهائل.

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الكيبوب فرقة الكيبوب وونهي ILLIT فرقة الكيبوب الصاعدة ILLIT دمى LABUBU Labubu

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