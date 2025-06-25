المحروسة تناقش "سفينة السرطان".. اليوم

تُقيم دار المحروسة للنشر، مساء اليوم الأربعاء، ندوة عن الرواية المترجمة من اليابانية "سفينة السرطان"،وهي أحدث روايات الأدب الأسيوى.

وتقام مناقشة رواية “سفينة السرطان” في السادسة من مساء اليوم بحضور ومشاركةمديرة مؤسسة اليابان بالقاهرة ايومي هاشيموتو، وأستاذ علوم اللغة اليابانية بقسم اللغة اليابانية كلية آداب جامعة القاهرة.

كذلك يشارك خبير ترجمة يابانية د ماهر الشربيني،والمدير العام لمركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية فريد زهران.

رواية سفينة السرطان



ومن أجواء الرواية نقرأ: على متن سفينة يابانية لتعليب السرطان، واجه العمال ظلم كبير، من تحمل ساعات العمل الطويلة وحصص الطعام الضئيلة والإساءة الجسدية والعقلية المستمرة، فبدأوا في تنظيم أنفسهم ومقاومة قمعهم، ليثوروا ضد هذا الظلم.

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