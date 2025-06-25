الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المحروسة تناقش "سفينة السرطان".. اليوم

رواية سفينة السرطان.
رواية سفينة السرطان. فيتو

تُقيم دار المحروسة للنشر، مساء اليوم الأربعاء، ندوة عن الرواية المترجمة من اليابانية "سفينة السرطان"،وهي أحدث روايات الأدب الأسيوى. 

 

وتقام مناقشة رواية “سفينة السرطان” في السادسة من مساء اليوم بحضور ومشاركةمديرة مؤسسة اليابان بالقاهرة ايومي هاشيموتو، وأستاذ علوم اللغة اليابانية بقسم اللغة اليابانية كلية آداب جامعة القاهرة. 

كذلك يشارك خبير ترجمة يابانية د ماهر الشربيني،والمدير العام لمركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية   فريد زهران

رواية سفينة السرطان 


ومن أجواء الرواية نقرأ: على متن سفينة يابانية لتعليب السرطان، واجه العمال ظلم كبير، من تحمل ساعات العمل الطويلة وحصص الطعام الضئيلة والإساءة الجسدية والعقلية المستمرة، فبدأوا في تنظيم أنفسهم ومقاومة قمعهم، ليثوروا ضد هذا الظلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللغة اليابانية المحروسة جامعة القاهرة دار المحروسة دار المحروسة للنشر فريد زهران رواية سفينة السرطان سفينة السرطان

الأكثر قراءة

يمهل ولا يهمل، علاء مبارك يكشف أمرا خطيرا تعاني منه إسرائيل وينذر بنهايتها

مدرب الزمالك الجديد، فيريرا يظهر في الصورة (تفاصيل)

زغلول صيام يكتب: تكريم وزير المالية للأندية حلال ولا حرام؟ واشمعنا الترسانة والصيد البحري وسموحة؟!

أخبار مصر: خطر يزحف على سد النهضة، حادث مأساوي بالطريق الأوسطي، جريمة أسرية تهز المنوفية، وبشرى عن سعر البن

ترامب يحذر إيران من ضربة جديدة

لقطع الشك باليقين، صور كاشفة تظهر ماذا حدث بمنشآت إيران النووية بعد الضربة الأمريكية

رحل اليوم عن 74 عامًا، محطات مؤثرة في حياة الممثل والمنتج عماد محرم

سعر جرام الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 25-6-2025

سعر جرام الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025

أسعار هواتف المحمول الأقل من 15 آلاف جنيه في السوق المصرية

المزيد

انفوجراف

بعد وسام أبو علي.. نجوم سبقوه في تسجيل الهاتريك بمونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدب في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

عباس شومان: الهجرة النبوية كانت حدثًا فارقًا في مسار الرسالة الإسلامية

مفتي الجمهورية عن ذكرى الهجرة: من أعظم المحطات التي يتجدد فيها الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية