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ثقافة وفنون

بباقة من أروع أغانيه، تامر عاشور يطرب الجمهور بموازين

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

أحيا النجم تامر عاشور حفلا غنائيا كبيرا، ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورته الـ 20، وسط حضور جماهيري كبير. 

حفل تامر عاشور في موازين 

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع تامر عاشور منذ بداية الحفل وقدم عددا كبيرا من أغانيه ومنها: أنا عشت معاك حكايات، هاجي على نفسي، ياه، وغيرها. 

ألبوم تامر عاشور الجديد

ويستعد المطرب تامر عاشور ، للعمل على تجهيزات ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة، بعد تحسن حالته الصحية، بعد العملية التي أجراها مؤخرا وهي “الرباط الصليبي” وذلك بعد آخر ألبوماته ياه الذي طرح خلال شهر يناير الماضي.

 

ومن المفترض أن يعقد تامر عاشور جلسات عمل مكثفة بعد تعافيه لتجهيز ألبومه، خاصة أنه كان قد سجل عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، ولكنها لم تدخل ألبومه الأخير “ياه”، ومن المتوقع أيضا أن يتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الذين كانوا سببا من أسباب نجاح أغانيه.

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