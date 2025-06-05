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ثقافة وفنون

أبطال فيلم صقر وكناريا يسافرون إلى جورجيا لتصوير المشاهد الخارجية للعمل

محمد إمام وشيكو
محمد إمام وشيكو

يستعد أبطال فيلم “صقر وكناريا”، للسفر إلى دولة جورجيا، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، وذلك لتصوير بعض المشاهد الخارجية هناك، وتجمع المشاهد بين الفنان محمد إمام وشيكو وبعض أبطال الفيلم.

 

وتستمر أيام التصوير هناك قرابة العشرة أيام، بعدها يعود فريق العمل إلى القاهرة لاستكمال المشاهد المتبقية تمهيدًا لطرحة في موسم الصيف السينمائي.

 

يشهد فيلم صقر وكناريا الذي تشارك فيه النجمتان يسرا اللوزي ويارا السكرى بجانب محمد إمام وشيكو، وجود خلافات بينهما حيث تقوم يارا السكرى الشقيقة الصغرى ليسرا اللوزي بتوجيهها بسبب خلافات الأخيرة مع زوجها، ولم تتقبل اللوزي الأمر مما يجعلهما تدخلان في خلافات.

 

 

 

وتلعب يسرا اللوزي خلال أحداث العمل شخصية حبيبة محمد إمام، ويحدث بينهما مشاكل كثيرة بسبب علاقاته المتعددة، وتلجأ لصديقه الذي يلعب دوره شيكو كي يساعدها.

ومن المقرر أن يلعب الثنائي إمام وشيكو شخصيتي صديقين كل منهما يريد السير في اتجاه مختلف عن الآخر، مثل “الخير والشر”.

أبطال فيلم صقر وكناريا

وفيلم «صقر وكناريا» من تأليف: أيمن وتار، إخراج حسين المنياوي، ويشارك فيه كل من محمد إمام، وشيكو وانتصار بجانب يارا السكري ويسرا اللوزي.

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صقر وكناريا فيلم صقر وكناريا محمد إمام

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