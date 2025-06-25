هاشيموتو: رواية سفينة السرطان واجهت فساد الرأسمالية، وترجمتها للعربية أمر استثنائي

أطلقت دار البلد للنشر، مساء اليوم الأربعاء، ندوة عن الرواية المترجمة من اليابانية "سفينة السرطان"، وهي أحدث روايات الأدب الآسيوي المترجمة للعربية.

وجاءت مناقشة رواية “سفينة السرطان” بحضور ومشاركة مديرة مؤسسة اليابان بالقاهرة ايومي هاشيموتو، وأستاذ علوم اللغة اليابانية بقسم اللغة اليابانية كلية آداب جامعة القاهرة.

كذلك شارك خبير الترجمة اليابانية الدكتور ماهر الشربيني، والمدير العام لمركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية فريد زهران.

وقالت ايومي في مستهل حديثها إن الرواية تحاكي الرأسمالية وتأثيرها علي العالم ما جعل الجميع يتجه للفكر الاشتراكي في اليابان، فكانت البداية للاشتراكية بالنظر لحقوق العمال من هنا تبلورت فكرة رواية سفينة السرطان.

فكانت الرواية الحجر الذي حرك المياه الراكدة في عام 1929 للنظر الي الإنسان بشكل أعمق.. وترجمتها للعربية أمر استثنائي، فبالأعمال الأدبية رفيعة المستوى تبني الأمم.

رواية سفينة السرطان

ومن أجواء الرواية نقرأ: على متن سفينة يابانية لتعليب السرطان، واجه العمال ظلم كبير، من تحمل ساعات العمل الطويلة وحصص الطعام الضئيلة والإساءة الجسدية والعقلية المستمرة، فبدأوا في تنظيم أنفسهم ومقاومة قمعهم، ليثوروا ضد هذا الظلم.

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