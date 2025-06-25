أمانة مؤتمر أدباء مصر بدورته الـ 37 تعقد أولى اجتماعاتها اليوم

تعقد الأمانة العامة للمؤتمر العام لأدباء مصر أول اجتماعاتها بالدورة السابعة والثلاثين، اليوم الأربعاء، بقصر ثقافة الجيزة، وذلك بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية.

مؤتمر أدباء مصر

ويفتتح الاجتماع وفقا للائحة المنظمة لأعمال المؤتمر برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وذلك لحين انتخاب الأمين العام للدورة.

كما يتضمن جدول الأعمال اختيار سبعة أعضاء بالتعيين لاستكمال التشكيل القانوني للأمانة العامة، بواقع أربعة من كبار النقاد وثلاثة من الشخصيات الإعلامية البارزة، بما يسهم في دعم التنوع المعرفي والتخصصي في أعمال المؤتمر.

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