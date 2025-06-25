"أحلى حاجة"، أبو يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد (فيديو)

طرح الفنان "أبو" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الرقمية، أولى أغنيات ألبومه الجديد “توبة”، حيث جاءت الأغنية بعنوان “أحلى حاجة”.

أغنية أحلى حاجة

الأغنية من كلمات وألحان د. طارق نديم، ومن توزيع موسيقى رامى سمير.

ويتعاون أبو في ألبومه الجديد مع مجموعة من الملحّنين المبدعين: د. طارق نديم، محمد حمزة، كريم عاشور، وتيام علي.

بالإضافة إلى موزعين بارزين مثل رامي سمير، توما، وأمين نبيل، وشعراء بارزين مثل، تامر حسين، ومصطفى نصر ومحمد اياتي ود. طارق نديم، هندسة صوتية خالد سند.

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