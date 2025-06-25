كزبرة يخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل 15 حلقة

علمت فيتو أن الفنان أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة" سوف يخوض سباق رمضان 2026 بأحد الأعمال الدرامية وسيكون العمل 15 حلقة فقط.



وحقق الفنان أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة" نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بعد مشاركته في أكثر من عمل فني، ويستعد حاليًا لتقديم أولى بطولاته في عالم الدراما من خلال منصة شاهد.



ويحمل العمل اسم "على ظهر راجل" ويلعب "كزبرة" خلال الأحداث شخصية "ورداني" شاب نشأ في أسرة فقيرة، ويعمل في بعض المهن لكنه يتعرض لبعض المواقف في حياته، والعمل من إنتاج تامر مرسي، ومها سليم وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، وتأليف مصطفى حمدي.

كزبرة في مسلسل الغاوي

وشارك "كزبرة" في مسلسل الغاوي لـ أحمد مكي، في رمضان الماضي، والعمل بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى.

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