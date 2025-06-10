أخبار مصر: ضحايا ومفقودون بسقوط تروسيكل في نهر أسيوط، أمريكا تشتعل وترامب يدفع بالمارينز، تحذير عاجل من "الباراسيتامول"

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

احتجاجات لوس أنجلوس تمتد إلى ولاية تكساس واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين (فيديو)

أ‌فادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن ‏التظاهرات ضد الهجرة في ولاية لوس أنجلوس امتدت إلى مدينتي دلاس وأوستن في ولاية تكساس.

مدير أمن أسيوط ينتقل إلى موقع انقلاب تروسيكل يقل 17 شخصا في نهر النيل والبحث عن مفقودين (صور)

تكثف قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط من جهودها للبحث عن 4 أشخاص مفقودين في نهر النيل بقرية بني زيد الأكراد وذلك عقب سقوط تورسيكل كان يقل 17 شخصا تم إنقاذ 12 منهم، بينما توفي طفل وجارٍ البحث عن المفقودين.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ذروة الموجة الحارة وشبورة كثيفة على هذه الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية من الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

بعد إصابة العشرات بحالات تسمم، القبض على صاحب مطعم شهير في المنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا القبض على صاحب مطعم شهير في مدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، إثر تلقي بلاغات بتعرض عشرات المواطنين لحالات تسمم غذائي بعد تناولهم وجبات من المطعم.

بعد المارينز، ترامب يشعل أحداث لوس أنجلوس بدفع 2000 عنصر حرس وطني إضافي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب، أمر بإرسال 2000 عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس للتصدي للاحتجاجات الجارية في المدينة ضدّ إجراءاته لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

هل الأهلي يقدر يكسب كأس العالم للأندية؟ رد مثير من إمام عاشور (فيديو)

قال إمام عاشور نجم النادي الأهلي، إنه يحلم بحصد لقب بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها منتصف شهر يونيو الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية.

تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الدواء البريطانية: فيها تلوث قاتل

أعلنت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) عن سحب دفعتين من دواء الباراسيتامول بسبب تغير لون بعض الأقراص ومخاوف محتملة من التلوث.

القبض على مسن دهس 3 شقيقات وشابا بخاتم المرسلين في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مسن دهس ثلاث شقيقات وشابا بالشارع الرئيسي بخاتم المرسلين بدائرة قسم شرطة العمرانية، وتم التحفظ على سيارة نقل المتسببة في الحادث.

حاكم كاليفورنيا يهاجم قرار ترامب بإرسال "المارينز": خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري

هاجم حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، اليوم الثلاثاء، بشدة قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب نشر 500 عنصر من سلاح مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في لوس أنجلوس للتصدي للاحتجاجات الجارية في المدينة.

مخرجة "ريستارت" تسخر من طارق الشناوي: نقدك للفيلم ضحكني ونفسك تطلع تريند ومش عارف

في منشور طويل، هاجمت سارة وفيق، مخرجة أحدث أفلام النجم تامر حسني وهو فيلم ريستارت، الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، عقب أن قام الأخير بانتقاد العمل ووصفه بأنه عمل فني خرج للجمهور دون مخرج ولا رؤية فنية حقيقية.

كلهم من عائلة واحدة، قرارات عاجلة لمحافظ أسيوط بشأن سقوط تروسيكل يقل 17 شخصا بنهر النيل

يتابع اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، تطورات الحادث الذي شهدته قرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح، إثر سقوط تروسيكل في نهر النيل، وكان على متنه 17 شخصًا من عائلة واحدة وقد أسفر الحادث عن نجاة 12 شخصًا، فيما تم انتشال جثمان طفل، ولا تزال أعمال البحث مستمرة للعثور على 4 مفقودين، بمشاركة فرق الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية، وبدعم من الأجهزة المعنية.

ترامب يأمر بنشر 500 عنصر من قوات المارينز في لوس أنجلوس

كشف مسئول أمريكي كبير لوكالة “فرانس برس”، الإثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرت بنشر 500 عنصر من سلاح مشاة البحرية (المارينز) في لوس أنجلوس للتصدّي للاحتجاجات الجارية في هذه المدينة الكبرى بولاية كاليفورنيا.

مصر للطيران تنظم اليوم 10 رحلات لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الوطني المصري، تشغيل 10 رحلات جوية بخط سير جدة القاهرة، اليوم الثلاثاء، لعودة حجاج بيت الله الحرام بعد انتهاء مناسك الحج.

إمام عاشور يحرج سيف زاهر بعد انتقاد احتفاله بـ"البالون الأبيض" (فيديو)

قال إمام عاشور نجم النادي الأهلي، إن احتفاله بـ “البالون الأبيض” كان طبيعيا ولم يقصد به أي إساءة، وأن البعض فسره بشكل خاطئ.

على طريقة محمد رمضان، دنيا سمير غانم تفاجئ جمهور جدة وتقتحم المسرح بـ"عربة جولف" (فيديو)

على طريقة محمد رمضان، فاجأت الفنانة دنيا سمير غانم جمهور جدة خلال افتتاح عرض مسرحيتها الجديدة "مكسّرة الدنيا"، بعدما اقتحمت بعربة جولف على خشبة المسرح.

وزيرة أمريكية: لوس أنجلوس مدينة مجرمين والمحتجون تلقوا أموالا لإشعال العنف

اتهمت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، كريستي نويم، اليوم الثلاثاء، بعض المحتجين المشاركين ضد سياسات الهجرة بتلقي أموال بهدف التحريض على إشعال أعمال عنف خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بتصفيات كأس العالم 2026

تقام اليوم الثلاثاء، عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف المسابقات والبطولات العالمية، أبرزها تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، وتصفيات آسيا وأمريكا الجنوبية.

الصحة العالمية تمدد حالة الطوارئ الخاصة بفيروس "جدري القردة"

حذرت منظمة الصحة العالمية يوم الإثنين من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "إمبوكس" أو "جدري القردة" في غرب إفريقيا، مشيرة إلى إمكانية انتشار الفيروس دون أن يتم اكتشافه في مناطق أخرى.

بسبب امرأة، تعطل صفقة انتقال مزيزي مهاجم يانج أفريكانز إلى الزمالك

بسبب امرأة تعطلت صفة انتقال اللاعب كليمنت مزيزي، مهاجم يانج أفريكانز التنزاني، إلى صفوف نادي الزمالك في الموسم الجديد.

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