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بعد إصابة العشرات بحالات تسمم، القبض على صاحب مطعم شهير في المنيا

حالة تسمم، فيتو
حالة تسمم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا القبض على صاحب مطعم شهير في مدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، إثر تلقي بلاغات بتعرض عشرات المواطنين لحالات تسمم غذائي بعد تناولهم وجبات من المطعم.

بعد واقعة اشتباه التسمم، القبض على صاحب مطعم ملوي في المنيا

وألقت وحدة مباحث قسم شرطة ملوي، بقيادة المقدم محمد بكر والرائد أحمد عبد العظيم، القبض على صاحب المطعم، "ابانوب. ج" البالغ من العمر 30 عامًا، والذي يقيم في بندر ملوي.

القبض على صاحب مطعم ملوي في المنيا

وتم تحويله إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت مستشفيات ملوي التخصصية قد استقبلت مؤخرًا أكثر من 41 حالة تتعرض لأعراض التسمم، مثل القيء والإسهال والمغص الشديد.

 

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات، حيث تم تحرير محاضر رسمية ضد المطعم من قبل عدد من المتضررين.

كما قامت لجنة من الوحدة المحلية لمدينة ملوي، بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين، بتنفيذ قرار غلق مؤقت للمطعم لحين صدور تقرير المعامل المركزية بوزارة الصحة، الذي سيحدد الأسباب الدقيقة لحالات التسمم.

وكان عدد من أهالي مدينة ملوي قد نُقلوا إلى مستشفى ملوي التخصصي بعد ظهور أعراض اشتباه تسمم عليهم، نتيجة تناول وجبة طعام فاسدة بأحد المطاعم الواقعة في حي شمال مدينة ملوي. وبدأ عدد الحالات بـ21 مصابًا، ثم ارتفع إلى 33، حتى وصل إلى 41 حالة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة عدد من المواطنين باشتباه تسمم غذائي، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.

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