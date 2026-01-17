هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

18 حجم الخط

حكم العمرة في شهر شعبان، سؤال يشغل الكثيرين خاصة أن شهر شعبان هو الشهر القمري الثامن في التقويم الإسلامي، وعُرف شهر شعبان بهذا الاسم في عهد كلاب بن مُرّة الجد الخامس للرسول.

والعمرة في شعبان كغيرها من الشهور وقد جاءت تسمية شهر شعبان كباقي الشهور العربية في عصرِ ما قبل الإسلام، وسمى بشعبان لتشعب القبائل العربية وافتراقها للحرب بعد قعودها عنها فى شهر رجب، وعمرة شعبان هي فرصة للهروب من الزحام في عمرة رمضان وهي استعداد لشهر رمضان. وخلال السطور التالية نستعرض حكم العمرة في شهر رجب وفضلها.

شهر شعبان

شهر شعبان هو أحد الأشهر المباركة في التقويم الإسلامي، والتي خصّها رسولنا المصطفى بالتكريم والتفضيل، فهو يُعدُّ محطةٌ للاستعداد والتهيئة لاستقبالِ رمضان الكريم. وخصّه النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة العبادة والصيام، وأخبرنا أنّ. الأعمال تُرفع فيهِ إلى الله سبحانه وتعالى، مما يجعلهُ فرصةً عظيمة للتوبةِ والطاعة. وشعبان هو اسم للشهر، وسمَّي هكذا لأنّ العرب كانوا يتشعبون فيه (أي يتفرقون) لطلب المياه، وقيل تشعُّبهم في الغارات، وقيل لأنّه شعب (أي ظهر) بين شهري رجب ورمضان، ويُجمعُ على شعبانات وشعابين.

لماذا سمي هذا الشهر بـ”شعبان”؟



قيل إن شهر شعبان سمي بهذا الاسم لتشعب القبائل فيه بحثًا عن الكلأ والمرعى بعد قعودهم عن القتال في رجب، الشهر الحرام. وقيل بل لتفرقهم وتشعبهم في طلب المياه. ويعزو بعضهم تسميته إلى تشعب الأغصان في الوقت الذي سمي فيه تمامًا كما سمي شهرا جمادى لأن الماء كان يجمد فيهما زمن تسميتهما. وقال اللُّغويُّ أحمد بن يحيى: قال بعضهم: إنما سمي شعبانُ شعبانَ لأنه شَعَبَ، أي ظهر من بين شهري رمضان ورجب. ولما كانت العرب تنسأ (تؤجل) الأشهر الحُرُم فقد كانت تُدخِل رجب في شعبان ويطلقون عليهما الرجبان كما أطلقوا على المحرم وصفر.

فضل العمرة في شهر شعبان؟

قالت دار الإفتاء إن العمرة في رجب وشعبان، وباقي أيام شهر ذي الحجة بعد أيام التشريق، ورد عن الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم ما يدل على مزيد فضل العمرة فى بعض الأوقات غير شهر رمضان؛ كرجب وشعبان، وباقى أيام شهر ذى الحجة بعد أيام التشريق.

يعتبر أداء العمرة في شهر شعبان استعدادًا لشهر رمضان، حيث يسعى المسلمون إلى تكفير ذنوبهم وتقوية علاقتهم بالله قبل حلول شهر الصيام والعبادة الفريضة.

أداء العمرة في أي وقت من السنة، وخاصة في شهر شعبان، يحقق الخير والبركة ويجلب السعادة والرضا من الله.

يُعتبر أداء العمرة في أي وقت فتحًا لأبواب التوبة والغفران، ويُظهر الاستعداد للتوجه نحو الله بقلب نقي ومستعد للتغيير الإيجابي.

الاستجابة للدعاء: وفقًا للتقاليد الشريفة، يُقال أن الله يستجيب للدعاء في شهر شعبان، ولذا يعتبر القيام بالعمرة في هذا الشهر فرصة للدعاء وطلب الخير والبركة.

العمرة في شعبان تجنب زحام رمضان رغم أفضلية العمرة فيه.

أحاديث عن فضائل شهر شعبان

بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا الشهر بالفعلِ والقول. إذ يقولُ أسامة بن زيد رضي الله عنه: قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ ما تَصُومُ مِنْ شعبان، فقال: “ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ” (رواه النسائي). وهذا يدلُّ على أن العبادة في شعبان لها منزلةٌ خاصة؛ لأن الأعمال تُرفع فيه إلى الله عز وجل.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: “ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرٍ إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان” (رواه البخاري ومسلم). وقد فسّر بعضُ العلماء كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان بأنه تمرين للنفس وتهيئةٌ لاستقبال رمضان وتأكيدًا على الفضلِ العظيم لشعبان.

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم – فيما نعلم – فضل خاص للعمرة في شهر شعبان، أو ترغيب فيها، وإنما ثبت الفضل الخاص للعمرة في شهر رمضان، وفي أشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة.

ولم يثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه اعتمر في شعبان.

حكم العمرة في شهر شعبان

العمرة جائزة في كل وقت إلا أن الأوقات المستحبة لها وأكثرها استحبابًا شهر رمضان، ثم أشهر الحج، ثم رجب وشعبان.

هل اعتمر الرسول في شعبان

من المعروف أن العمرة جائزة في كل وقت إلا أن الثابت عن النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، أنه اعتمر 4 مرات كلهن في ذي القعدة، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في غيره من الشهور، فقد روى قتادة أن أنسا، رضي الله عنه، أخبره أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة. رواه البخاري (الحج/1654) ومسلم (الحج/ 1253)..

