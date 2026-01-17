السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجوى فؤاد تكشف حقيقة تعرضها لأزمة مالية شديدة

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد
18 حجم الخط

كشفت الفنانة نجوى فؤاد حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا حول تعرضها لأزمة مالية شديدة،  تسببت في عدم قدرتها على شراء الطعام والعلاج.

وقالت نجوى في تصريحات خاصة لفيتو، إن كل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولا تعلم من وراءها، لكن يبدو أن هناك أشخاصا يريدون تشويه صورتها، أو تحقيق مكاسب مادية باستغلال اسمها.

وأضافت نجوى أنها تعيش حياة كريمة، وترافقها سيدة تعمل على رعايتها، كما أن هناك اهتماما من وزارة الثقافة ونقابة الممثلين بحالتها الصحية، لذلك تتمنى فقط من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل، خاصة أنها تعاني من بعض المشكلات الصحية بالعمود الفقري.

كانت قد أعربت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد عن بالغ سعادتها بالقرار الرئاسي الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقضي بتقديم الرعاية الصحية وعلاج كبار النجوم على نفقة الدولة، مؤكدة أن هذا القرار يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للفن وقاماته في العصر الحالي.

وفي تصريح سابق لـ فيتو أشادت نجوى فؤاد بالتحول في نظرة الدولة تجاه القطاع الفني، قائلة: "قبل ذلك لم يكن هناك اهتمام بالفن أو كبار الفنانين نهائيًا، أما في العصر الحالي وفي ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح الفن قيمة كبرى، وهناك اهتمام كبير بالفن والنجوم".

وفي سياق آخر، استرجعت الفنانة ذكريات من مشوارها الفني، حيث كشفت عن سر المقولة الشهيرة للفنان الراحل رشدي أباظة لها: "أنا أسلك بيكي أسناني"، موضحة أن هذه الجملة جاءت على سبيل المداعبة في فترة كان أباظة متزوجًا فيها من الفنانة سامية جمال، وكانت هي معجبة بالفنان أحمد رمزي.

توقفها عن المشاركة في المناسبات الفنية

وفيما يخص ابتعادها عن الساحة، أكدت نجوى فؤاد أنها توقفت عن الذهاب لأي عزاء فني بسبب "أحاديث المتواجدين" التي وصفتها بالخارجة عن سياق المناسبة، حيث يتحول الحديث إلى المطبخ والأزياء، مما دفعها لقرار عدم الخروج من المنزل والقول لنفسها: "عندما أموت مش عايزة حد يمشي ورايا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نجوى فؤاد أزمة الفنانة نجوى فؤاد الصحية أزمة نجوي فؤاد
ads

الأكثر قراءة

5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام وست هام في الشوط الأول

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر بأمم أفريقيا

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم علي برينتفورد بهدف في الشوط الأول

الأمن يكشف حقيقة اتهام ضابط شرطة بالدقهلية بإهانة قائد مركبة توك توك

بسبب التوترات الجيوسياسية، أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في تاريخها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الصلاة وبر الوالدين، الأزهر للفتوى يحدد 10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

المزيد
الجريدة الرسمية