هل الأهلي يقدر يكسب كأس العالم للأندية؟ رد مثير من إمام عاشور (فيديو)

الأهلي، قال إمام عاشور نجم النادي الأهلي، إنه يحلم بحصد لقب بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها منتصف شهر يونيو الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح “عاشور” خلال لقائه ببرنامج “أون سبورت”، أن الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية من أجل الفوز باللقب، وأنه لا يوجد ما يمنع القلعة الحمراء من الوقوف على منصات التتويج".

وتابع في رده على سؤال الإعلامي سيف زاهر “هل الأهلي يقدر يكسب كأس العالم للأندية؟: ”إيه المشكلة إننا ناخد كأس العالم عادي جدا هم لعيبة كورة وإحنا لعيبة كورة قدم، وعندنا في الفرقة لعيبا كبيرة، ومفيش فرق بينا وبين لاعبي ريال مدريد أو برشلونة، وزي ما هو ليه تاريخه واسمه وناديه أنا برده ليا تاريخي واسمي وناديا".

الأهلي يقدر يكسب كأس العالم للأندية؟ رد مفاجئ من إمام عاشور على سيف زاهر#1ON1#الأهلي_في_ميامي pic.twitter.com/WgGCYkjwMU — ON Sport (@ONTimeSports) June 9, 2025

وأكمل إمام عاشور: “النادي الأهلي يضم نجوما كبار، والجميع لديه هدف واحد وهو الفوز ببطولة كأس العالم للأندية”.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي عبر قناة «إم بي سي مصر»، المفتوحة وبشكل مجاني.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية

الأهلي أمام إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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