مدير أمن أسيوط ينتقل إلى موقع انقلاب تروسيكل يقل 11 شخصا في نهر النيل والبحث عن مفقودين (صور)

تكثف قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط من جهودها للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في نهر النيل بقرية بني زيد الأكراد وذلك عقب سقوط تورسيكل كان يقل 11 شخصا تم إنقاذ 7 منهم، بينما توفي طفل وجارٍ البحث عن المفقودين.

البحث عن 3 مفقودين في نهر النيل

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط تروسيكل كان يستقله 11 شخصا من عائلة واحدة بنهر النيل بقرية بني زيد الاكراد وأبناء عن مفقودين وحالات غرق.

إنقاذ 7 أشخاص وانتشال جثة رضيع

وعلى الفور انتقلت إلى موقع الحادث قوات مركز الشرطة وسيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتمكنت القوات من إنقاذ 7 أشخاص وانتشال جثة طفل رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر.



وتكثف قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية بمحافظة أسيوط بمحافظة أسيوط جهودها للبحث عن 3 مفقودين آخرين والدي الرضيع وشقيقه.



فيما انتقل منذ قليل اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط لموقع الحادث لتفقد جهود البحث عن باقي المفقودين وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على الجثة والعرض على النيابة العامة.

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