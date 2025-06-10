بعد المارينز، ترامب يشعل أحداث لوس أنجلوس بدفع 2000 عنصر حرس وطني إضافي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب، أمر بإرسال 2000 عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس للتصدي للاحتجاجات الجارية في المدينة ضدّ إجراءاته لمكافحة الهجرة غير الشرعية.



وقال شون بارنيل المتحدث باسم البنتاجون في منشور على منصة "إكس"، إنه "بناء على أمر الرئيس، وزارة الدفاع بصدد تعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني في كاليفورنيا ليتم وضعهم في خدمة الدولة الفدرالية لدعم إدارة الهجرة والجمارك وتمكين عناصر إنفاذ القانون الفدراليين من أداء واجباتهم بأمان".

ترامب يأمر بنشر 500 عنصر من قوات المارينز في لوس أنجلوس

جاء ذلك بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشر 500 عنصر من سلاح مشاة البحرية (المارينز) في لوس أنجلوس للتصدّي للاحتجاجات الجارية في هذه المدينة الكبرى بولاية كاليفورنيا.

وقال المسئول: إنه "في ضوء تزايد التهديدات ضد مسئولين فدراليين ومبان فدرالية، فإن 500 عنصر من مشاة البحرية العاملين في كامب بندلتون"، القاعدة العسكرية الواقعة على بُعد ساعتين جنوب المدينة، "سيتمّ نشرهم في لوس أنجلوس للمساعدة في حماية المسئولين الفدراليين والمباني الفدرالية".

حاكم كاليفورنيا يهاجم قرار ترامب بإرسال قوات المارينز

من جانبه، هاجم حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، اليوم الثلاثاء، بشدة قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب نشر 500 عنصر من سلاح مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في لوس أنجلوس للتصدي للاحتجاجات الجارية في المدينة.

واعتبر نيوسوم أن نشر "المارينز" في لوس أنجلوس يحقق "الخيال المضطرب لرئيس ديكتاتوري".

وكتب نيوسوم في منشور على منصة إكس أن "مشاة البحرية الأمريكية خدموا بشرف عبر حروب متعددة دفاعا عن الديمقراطية. لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأمريكية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري. هذا سلوك مناهض لأمريكا".

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