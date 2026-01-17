السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

الصلاة وبر الوالدين، الأزهر للفتوى يحدد 10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

الامتحانات، فيتو
الامتحانات، فيتو
18 حجم الخط

بمناسبة بدء موسم الامتحانات، أعطى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت.

10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت

وذكر مركز الأزهر في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هذه النصائح على النحو التالي: 

10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت
10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت

الصلاة وبر الوالدين

1- حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، وعلى بر والديك، ولا تفتر عن الدعاء، واسأل الله من فضله، فإن خزائن النعم بيده سبحانه، قال تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (سورة غافر: 60)”.

2- حدد أوقاتا مناسبة للمذاكرة، وأدِر وقتك واحرص على استثماره، فالوقت نعمة عظيمة وكنز ثمين، فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثماره فقال: “نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة، والفراغ” (أخرجه البخاري).

 

وقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات

3- ابدأ يومك مبكرا، فـوقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات.

4- رتب أولوياتك، وخطط للمذاكرة بخطط ورقية إلكترونية.

5- اجلس للمذاكرة في مكان هادئ، وإنارة مناسبة، وكرر القراءة أكثر من مرة، لثبت معلوماتك.

6- مشاركة أكثر من حاسة في المذاكرة تساعدك على سهولة الاستيعاب.

7- لا تذاكر المواد المتشعبة على التوالي، وضع ملخصات أو علامات بالفقرات تجعل مراجعتها مرة أخرى أيسر وأسرع.

10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات
10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

تجديد الطاقة النفسية والجسدية

8- اطّلع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت مناسب؛ لمراجعة المعلومات.

9- خذ قسطا من الراحة من حين لآخر؛ كي تستطيع التركيز، ولا ترهق ذهنك بالمذاكرة الطويلة المتصلة، وخصص وقتا لممارسة بعض الهوايات النافعة؛ لتجدد بها الطاقة النفسية والجسدية.

10- ضع أمامك أهدافا عُليا، واسع إليها في جِد ومثابرة.

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

مركز الأزهر للفتوى: النبي وصف محتكر السلع بالملعون (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موسم الامتحانات الامتحانات مركز الازهر العالمي للفتوي الالكترونية الازهر الامتحان وقت الفجر الفجر المذاكرة الدعاء

مواد متعلقة

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

مركز الأزهر للفتوى: النبي وصف محتكر السلع بالملعون (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل سلبيًا أمام ليفانتي بالشوط الأول

نائب محافظ مطروح: إعادة تنظيم المواقف وفتح امتداد شارع علم الروم لإنهاء التكدسات المرورية

مانشستر يونايتد يفوز على السيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي

الفوز الأول لـ أربيلوا، ريال مدريد يتجاوز ليفانتي بثنائية في الدوري الإسباني

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

قرار مهم من رئيس الكاف بشأن أمم إفريقيا 2027

شوبير أساسيا تأكيدا لـ فيتو، تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة وبر الوالدين، الأزهر للفتوى يحدد 10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

حرام ومخالف لمقاصد الشريعة، دار الإفتاء تحذر الشباب من "اختبار الصداقة"

المزيد
الجريدة الرسمية