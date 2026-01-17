الصلاة وبر الوالدين، الأزهر للفتوى يحدد 10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

18 حجم الخط

بمناسبة بدء موسم الامتحانات، أعطى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت.

10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت

وذكر مركز الأزهر في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هذه النصائح على النحو التالي:

10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت

الصلاة وبر الوالدين

1- حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، وعلى بر والديك، ولا تفتر عن الدعاء، واسأل الله من فضله، فإن خزائن النعم بيده سبحانه، قال تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (سورة غافر: 60)”.

2- حدد أوقاتا مناسبة للمذاكرة، وأدِر وقتك واحرص على استثماره، فالوقت نعمة عظيمة وكنز ثمين، فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثماره فقال: “نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة، والفراغ” (أخرجه البخاري).

وقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات

3- ابدأ يومك مبكرا، فـوقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات.

4- رتب أولوياتك، وخطط للمذاكرة بخطط ورقية إلكترونية.

5- اجلس للمذاكرة في مكان هادئ، وإنارة مناسبة، وكرر القراءة أكثر من مرة، لثبت معلوماتك.

6- مشاركة أكثر من حاسة في المذاكرة تساعدك على سهولة الاستيعاب.

7- لا تذاكر المواد المتشعبة على التوالي، وضع ملخصات أو علامات بالفقرات تجعل مراجعتها مرة أخرى أيسر وأسرع.

10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

تجديد الطاقة النفسية والجسدية

8- اطّلع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت مناسب؛ لمراجعة المعلومات.

9- خذ قسطا من الراحة من حين لآخر؛ كي تستطيع التركيز، ولا ترهق ذهنك بالمذاكرة الطويلة المتصلة، وخصص وقتا لممارسة بعض الهوايات النافعة؛ لتجدد بها الطاقة النفسية والجسدية.

10- ضع أمامك أهدافا عُليا، واسع إليها في جِد ومثابرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.