مخرجة "ريستارت" تسخر من طارق الشناوي: نقدك للفيلم ضحكني ونفسك تطلع تريند ومش عارف

في منشور طويل، هاجمت سارة وفيق، مخرجة أحدث أفلام النجم تامر حسني وهو فيلم ريستارت، الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، عقب أن قام الأخير بانتقاد العمل ووصفه بأنه عمل فني خرج للجمهور دون مخرج ولا رؤية فنية حقيقية.

وقالت سارة وفيق في منشورها: “أستاذ طارق الشناوي في فرق كبير بين الإهانة وبين النقد.. حضرتك بتقول إن مفيش موضوع في الفيلم ودي حاجة ضحكتني جدا لأن إحنا بنتكلم عن موضوع الساعة موضوع العصر أكبر موضوع بيهمنا ويخصنا حاليا”.



وتابعت: “كلامك فكرني بمشهد في الفيلم للفنان محمد ثروت وهو بيقول أنا أعمل أي حاجة عشان أبقى تريند (إحنا خدامين التريند) وسمع كلام الچوكر (الفنان باسم سمرة) اللي بيشتغل لأغراض ناس، مبروك يا أستاذ طارق عرفت تبقى تريند من غير ما تنقد الفيلم.. تخبط في القائمين على العمل بعيد عن العمل نفسه ولا اتكلمت عن إيجابياته ولا سلبياته لا ههاجم أشخاص وبكده هطلع تريند بسرعة ده موضوع الفيلم اللي أنت مافهمتوش أصلا ولا هو جالك ع الجرح".

وأضافت المخرجة سارة وفيق: "على فكرة أنا كمان بعرف أعمل تريند وهنطلع تريند أنا وأنت، بس أنا على حق وهمنشنك عشان تظهر بسرعة.. أنت بتقول إن أغنية المقص عجبتك بس هي مش داخل الفيلم لا يا أستاذ طارق الأغنية في الفيلم بس شكل اللي بيمليك إتلخبط، ادخل شوف الفيلم اللي أنت مشوفتوش واحكم عليه بنفسك وبلاش الأفكار السطحية اللي بتقولها على كل الأفلام لأنك لو شوفت ريستارت فعلًا كنت هتعرف إن قصته أهم ما فيه".



واستطردت: "وبعدين حضرتك بتتكلم عن أدوات المخرج والمؤلف ولم تستخدم أدواتك كناقد فني ياريتك قُلت حاجة نستفيد بيها بدال ما أنت طالع ترمي إفيهات وإفيهات وحشه كمان".



واختتمت سارة هجومها على طارق الشناوي قائلة: "الرقم اللي متحقق جوا مصر وبرا مش مجاملة يا أستاذ طارق ده الجمهور الحقيقي اللي بنخاطبه دول مش ولاد أختي مثلًا، الفيلم لسه نازل وداخل على خمسين مليون داخل مصر فقط ودا نجاح مفرح كل صناعه الحمد لله على العموم دي كلمتك ورأيك والجمهور قال كلمته برضو".

وحافظ فيلم ريستارت الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني، على المركز الثاني ضمن الأفلام المعروضة حاليًا بدور العرض السينمائي بعد فيلم المشروع x، حيث بلغت إيراداته بـ ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 9 ملايين و170 ألف جنيه.

فيلم ريستارت

و"ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم ريستارت

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

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