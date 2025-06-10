احتجاجات لوس أنجلوس تمتد إلى ولاية تكساس واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين (فيديو)

أ‌فادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن ‏التظاهرات ضد الهجرة في ولاية لوس أنجلوس امتدت إلى مدينتي دلاس وأوستن في ولاية تكساس.

وبحسب فيديو متداول، يظهر فيه تعرض بعض المحتجين في مدينة دالاس التابعة لولاية تكساس، للاعتقال من جانب الشرطة الأمريكية.

- المظاهرات بدأت قبل قليل في مدينة دالاس بولاية تكساس والشرطة تتدخل وتعتقل بعض المتظاهرين.



• المظاهرات أيضا ضد ترحيل المهاجرين. pic.twitter.com/9qWqWKLJxC June 10, 2025

وزيرة أمريكية تتهم المتظاهرين في لوس أنجلوس بتلقي أموال لإشعال أعمال العنف

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، كريستي نويم، بعض المحتجين المشاركين ضد سياسات الهجرة بتلقي أموال بهدف التحريض على إشعال أعمال عنف خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.

ICE riots in Austin, Texas, are starting to look like the ones in Los Angeles. pic.twitter.com/EojOdYYgcr — Texas Patriot (@Texasbrn) June 10, 2025

وقالت نويم في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنها تمتلك أدلة تثبت تلقي بعض المحتجين المشاركين ضد سياسات الهجرة أموالًا بهدف التحريض على إشعال أعمال عنف.

وأضافت نويم: "لوس أنجلوس ليست مدينة مهاجرين بل مدينة مجرمين"، متهمة عمدة المدينة كارين باس بتوفير الحماية للمجرمين على مدى سنوات.

حاكم كاليفورنيا يهاجم قرار ترامب بإرسال قوات المارينز

من جانبه، هاجم حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، اليوم الثلاثاء، بشدة قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب نشر 500 عنصر من سلاح مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في لوس أنجلوس للتصدي للاحتجاجات الجارية في المدينة.

واعتبر نيوسوم أن نشر "المارينز" في لوس أنجلوس يحقق "الخيال المضطرب لرئيس ديكتاتوري".

وكتب نيوسوم في منشور على منصة إكس أن "مشاة البحرية الأمريكية خدموا بشرف عبر حروب متعددة دفاعا عن الديمقراطية. لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأمريكية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري. هذا سلوك مناهض لأمريكا".

ترامب يأمر بنشر 500 عنصر من قوات المارينز في لوس أنجلوس

وفي وقت سابق، كشف مسئول أمريكي كبير لوكالة “فرانس برس”، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرت بنشر 500 عنصر من سلاح مشاة البحرية (المارينز) في لوس أنجلوس للتصدّي للاحتجاجات الجارية في هذه المدينة الكبرى بولاية كاليفورنيا.

وقال المسئول: إنه "في ضوء تزايد التهديدات ضد مسئولين فدراليين ومبان فدرالية، فإن 500 عنصر من مشاة البحرية العاملين في كامب بندلتون"، القاعدة العسكرية الواقعة على بُعد ساعتين جنوب المدينة، "سيتمّ نشرهم في لوس أنجلوس للمساعدة في حماية المسئولين الفدراليين والمباني الفدرالية".

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