إمام عاشور يحرج سيف زاهر بعد انتقاد احتفاله بـ"البالون الأبيض" (فيديو)

الأهلي، قال إمام عاشور نجم النادي الأهلي، إن احتفاله بـ “البالون الأبيض” كان طبيعيا ولم يقصد به أي إساءة، وأن البعض فسره بشكل خاطئ.

ورد “عاشور” على الإعلامي سيف زاهر بقناة “أون سبورت” عندما سأله أكيد أنت نادم على الاحتفال بـ"البالونة" ليقول اللاعب: "مش نادم وهندم عليها ليه، مشيرا إلى أن الاحتفال كان طبيعيا وأن تكراره في قادم المباريات أمر وارد، وأنه لا يشغل باله بما يقال خارج الملعب.

احتفال البلونة عادي ومش قصدي بي أي حد وممكن إعمله تاني عادي.. إمام عاشور يتحدث عن احتفاله الشهير#1ON1#الأهلي_في_ميامي pic.twitter.com/060BL7EE3M — ON Sport (@ONTimeSports) June 9, 2025

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي عبر قناة «إم بي سي مصر»، المفتوحة وبشكل مجاني.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية

الأهلي أمام إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.