كشف مسئول أمريكي كبير لوكالة “فرانس برس”، الإثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرت بنشر 500 عنصر من سلاح مشاة البحرية (المارينز) في لوس أنجلوس للتصدّي للاحتجاجات الجارية في هذه المدينة الكبرى بولاية كاليفورنيا.

ترامب يأمر بنشر 500 عنصر من قوات المارينز في لوس أنجلوس

وقال المسئول: إنه "في ضوء تزايد التهديدات ضد مسئولين فدراليين ومبان فدرالية، فإن 500 عنصر من مشاة البحرية العاملين في كامب بندلتون"، القاعدة العسكرية الواقعة على بُعد ساعتين جنوب المدينة، "سيتمّ نشرهم في لوس أنجلوس للمساعدة في حماية المسئولين الفدراليين والمباني الفدرالية".

ترامب يتهم الديمقراطيين بمحاولة تحريك الشارع الأمريكي

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الإثنين: "الديمقراطيون خسروا الانتخابات ويريدون تحريك الشارع الآن"، لافتا إلى أن أعمال الشغب في لوس أنجلوس كارثية.

وأضاف ترامب: "إهانة الحرس الوطني لن يكون مسموحا في ظل إدارتي ولا تسامح مع الازدراء ضد الحرس الوطني"، محذرا المحتجين في لوس أنجلوس: إذا بصقتم في وجه الحرس الوطني ستتلقون ضربة أقوى، وقد ننشر المزيد من الحرس الوطني إذا لزم الأمر.

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