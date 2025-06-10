القبض على مسن دهس 3 شقيقات وشابا بخاتم المرسلين في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مسن دهس ثلاث شقيقات وشابا بالشارع الرئيسي بخاتم المرسلين بدائرة قسم شرطة العمرانية، وتم التحفظ على سيارة نقل المتسببة في الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة العامة.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغ بالواقعة من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث، وبالانتقال تبين من خلال الفحص مصرع شاب وشقيقتين بينما أصيب شقيقاتهما الثلاثة وتم نقلها للمستشفى.

وأشارات التحريات الأولية إلى أن السيارة المتسببة في الواقعة سيارة نقل، يقودها مسن يبلغ من العمر حوالي 65 عامًا، وأثناء قيادته فقد سيطرته على مكابح السيارة (الفرامل) ولم يستطع إيقافها مما تسبب في وقوع الحادث، وتم القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.