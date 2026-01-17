السبت 17 يناير 2026
نائب محافظ مطروح: إعادة تنظيم المواقف وفتح امتداد شارع علم الروم لإنهاء التكدسات المرورية

نقل المواقف وفتح
نقل المواقف وفتح شوارع جديدة استعدادًا لإعادة تشغيل السوق
شهد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، اليوم السبت، أعمال نقل وتنظيم المواقف وفتح امتداد شارع علم الروم في تقاطعه مع شارع شكري القوتلي، وإعادة تأهيله ضمن خطة تطوير البنية المرورية.



نقل موقفي سيارات الكيلو 4 و8 إلى الموقف المستحدث بمنطقة المعازير
وقاد نائب المحافظ حركة نقل موقف سيارات الكيلو 4 و8 إلى الموقف المستحدث بمنطقة المعاذير عند مخرج الشارع الجديد، بما يسهم في إنهاء التكدسات داخل نطاق وسط المدينة وتنظيم حركة سيارات الأجرة.

 


نقل موقف الريفية خارج شارع علم الروم لتحقيق السيولة المرورية
وتم نقل موقف سيارات الريفية من داخل شارع علم الروم بوسط المدينة إلى موقع موقف سيارات الكيلو 4 و8 القديم بجوار مسجد التقوى بشارع شكري القوتلي أمام مديرية الشؤون الصحية، وذلك لمنع التواجد العشوائي لسيارات الأجرة والتيسير على المواطنين.


إعادة تنظيم موقع موقف الريفية وتركيب بلدورات لفتح الحركة المرورية
وشملت الأعمال إعادة تنظيم موقع موقف الريفية، وتركيب بلدورات وسط الشارع، بما يسمح بفتح الحركة المرورية أمام السيارات ويحد من الاختناقات، خاصة في الشوارع الحيوية بوسط المدينة.



خطوة جادة لإنهاء العشوائية وتنظيم حركة المواصلات بمرسى مطروح
وتعد هذه الإجراءات خطوة تعكس إرادة حقيقية لإعادة الانضباط المروري داخل مدينة مرسى مطروح، وإنهاء مظاهر العشوائية وتنظيم حركة المواصلات بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين.


ربط تنظيم المواقف بإعادة تشغيل السوق الجديد للخضار والفاكهة
وتزامنت أعمال التنظيم مع إعادة فتح السوق الجديد للخضار والفاكهة بمدخل المدينة، وقرب المواقف منه بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتنظيم المرور داخل المدينة.

حضور قيادات تنفيذية وأمنية لمتابعة أعمال التنظيم
وجاء ذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق، والعميد معتز درويش مساعد مدير إدارة مرور مطروح، والمقدم عبد العزيز عبد الحي مدير مباحث المرور، والمقدم سعد رمضان مدير إدارة شرطة المرافق، والعميد طارق عرفان مدير إدارة المواقف بالمحافظة، إلى جانب نواب رئيس مدينة مرسى مطروح والجهات المعنية.

الجريدة الرسمية